Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более

07.05.2025, MForum.ru

В рамках II-й ежегодной конференции #ТелекомБудущего 2025 состоялось публичное интервью отраслевого эксперта, которое провел мой коллега Денис Кусков, генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily, на его вопросы отвечал генеральный директор компании Иртея, Дмитрий Лаконцев.

Вашему вниманию, конспект, подготовленный Алексеем Бойко, ведущим телеграм-каналов, посвященных телекому и микроэлектронике @abloud62 и @RUSmicro.

Денис Кусков: Как мы видели по пленарной дискуссии, идет активное развитие российских компаний, создающих телеком оборудование. Иртея, совместно с МТС, запустила в опытно-коммерческую эксплуатацию базовые станции собственной разработки, выпущенные в России, уже в 37 российских регионах. На момент запуска у многих были сомнения - как будут работать отечественные базовые станции, смогут ли они поддерживать хендоверы в условиях гетерогенной сети, на которой стоит оборудование различных зарубежных вендоров. Как мы теперь знаем, российские БС работают. Это произошло и за счет активности и динамичного развития компании Иртея, и за счет позиции, занятой МТС - оператором, который приложил немало усилий, чтобы посодействовать появлению российской базовой станции Иртея, а также помогает ее оперативной доработке на основе собираемой в реальных инсталляциях информации. Это позволило в сжатые сроки создать действующий, востребованный, коммерчески доступный продукт. Давайте пройдемся по деталям этого проекта!

на фото - Денис Кусков (слева) и Дмитрий Лаконцев (справа), фото с II-й ежегодной всероссийской конференции Телеком Будущего 2025, организатор - ТМТ Конференции

Год основания проекта Иртея - 2023-й?

Дмитрий Лаконцев: Да, это так.

Что такое Иртея на сегодня - стартап или вендор?

Дмитрий Лаконцев: Поскольку у нас молодая компания, молодая команда и недавно созданный продукт, по этим признакам - мы стартап. На деле, мы - настоящий вендор. Мы поставляем оборудование по контракту, у нас серийное производство. Мы работаем на коммерческой сети и, что называемся, чувствуем на себе ответственность и боль абонентов, если что-то идет не так. Конечно, Иртея, это вендор!

В России десятками лет не занимались разработкой базовых станций сотовой связи, почти никогда ими не занимались. В целом к теме импортзамещения привлечено немалое внимание СМИ и общества. Нередки споры - что считать российской продукцией. В связи с этим вопрос - что у БС Иртея действительно российское?

Дмитрий Лаконцев: В ней все российское, за исключением комплектующих - электронных компонентов, прежде всего, и нескольких корпусных элементов. По факту - весь дизайн отечественный, он сделан нами, нам принадлежит, мы его сделали и развиваем. Весь софт отечественный, весь полностью написан. Все, что касается процесса производства, начиная от процесса закупки компонентов до упаковки готового, настроенного и протестированного устройства в коробку - все российское. Все, что касается поддержки оператора, сервиса оператора - все отечественное и делается нашей командой в России. Электронные компоненты, конечно, за редкими исключениями - зарубежные. Однако у нас есть планы, в рамках ПП №719, по количеству типономиналов внутри БС довести конструкцию до 30% отечественных к 2027 году.

Часто приходится слышать вопрос об уровне локализации. Это понятие спрашивающие зачастую трактуют очень по-разному. Кто-то спрашивает, а у вас софт - отечественный? Другие - а у вас железо отечественное? Имея в виду дизайн. Третьих интересует - производится ли БС в России. Иногда доходит уже примерно до вопросов - а кремний для кристаллов микросхем, где добыт? Он точно отечественный?

Дмитрий Лаконцев: Сейчас у нас все очень прозрачно и понятно. Весь дизайн и производство - отечественные. Электронные компоненты, в основном, зарубежные, мы тянемся к 30% отечественных.

Немаловажно, что у вас есть завод в Шуе, где и производят базовые станции Иртея. Это не ситуация, когда что-то привозят из Китая в готовом виде или в виде крупных узлов и модулей и, в лучшем случае, собирают с помощью отвертки, а в худшем - отдирают китайский шильдик и приклеивают отечественный.

Дмитрий Лаконцев: Мы не владеем собственным производством. Мы используем контрактные мощности нашего партнера. Но принципиально то, что производственный цикл - полностью российский. От завоза компонентов и их входного контроля и до отгрузки оператору готовой БС и всей логистики. Все процессы локализованы на заводе в Шуе. На нас остается весь контроль качества, прошивка и калибровка радиомодулей, тестирование, выходное тестирование, это все делают специалисты Иртея.



Сколько продуктов сейчас в вашей линейке базовых станций?

Дмитрий Лаконцев: Базовая станция – это, до какой-то степени, "конструктор". В него входит приемопередатчик и цифровой модуль. RRU + BBU в случае 4G и DU + CU в случае 5G. Поскольку наши продукты могут работать как в сети 4G/LTE, так и в сети 5G, у нас есть все эти продукты. Выпускаем серийно два цифровых модуля и три приемопередатчика под 3-й, 20-й (LTE) и 79-й диапазон (5G).





На пленарной дискуссии немало говорилось о проблемах 4G и 5G. С 4G все понятно, ваши БС уже на коммерческой сети стоят. Хотя и остаются проблемы с сертификацией, с частотами. Отсюда вопрос - какие частоты поддерживает оборудование Иртея на сегодня?

Дмитрий Лаконцев: Если говорить об оборудовании, которое уже внесено в ТОРП, то оно поддерживает диапазоны и стандарты, которые я уже перечислил. До конца 2025 года число поддерживаемых нашим оборудованием диапазонов вырастет до 10, то есть будем поддерживать все диапазоны, доступные операторами России. И поддержим еще 2 диапазона... это 78-й ("золотой диапазон", 3.4-3.8 ГГц) и 28-й, это 700 МГц. К сожалению, ни тот, ни другой в России пока не доступны. Но с точки зрения зарубежных рынков, и будущего рынка России, мы верим в востребованность этих диапазонов.

Вы рассказали, что ваши БС установлены в 37 регионах. Что это за регионы, что за тип установки? В маленьких населенных пунктах, изолированно? В окружении других БС, в средних населенных пунктах, в мегаполисах?

Дмитрий Лаконцев: Логику размещения задал МТС, причем это понятная логика.

Во-первых, было решено ставить БС Иртея там, где пока еще не было покрытия LTE. Их задействовали для реализации планов расширения покрытия 4G/LTE. Это поставило нас в сравнительно непростую ситуацию. Наше оборудование начали ставить в так называемое гетерогенное окружение, точечно, среди базовых станций других производителей, традиционных вендоров типа Huawei, Ericsson и Nokia. А им сегодня уже не позвонишь с вопросом: ребята, а как у вас интерфейс X2 поддержан?

Во-вторых, эти установки разбросаны по четырем десятков регионов, а там везде разные команды, которые это монтируют, разные команды, которые это запускают, разные команды, которые затем это поддерживают. Условно говоря, нас еще тестируют на умение работать с самыми разными коллективами.

Конечно, нам было бы комфортнее начинать работу в каком-то одном регионе, где стояло бы только наше оборудование. Но в МТС решили, что нужно начинать сразу всерьез, в наиболее сложном варианте. И теперь нас порой трясут технические директора из десятков регионов.

Населенные пункты, где ставится наше оборудования на сегодня, это, в основном, малые населенные пункты со сравнительно невысоким уровнем нагрузки. Впрочем, у нас несколько БС стоит в Подмосковье, в небольшом городе. И пара тестовых стоят в Краснодаре и в Москве, но тоже там, где они не очень значительно нагружены.

Что сделано по части поддержки 5G? Когда будут решены вопросы с сертификацией оборудования и с частотным ресурсом?

Дмитрий Лаконцев: Наша базовая станция поддерживает 5G из коробки. Условно, по стандарту, 5G может быть запущен во всех диапазонах LTE и ещё в нескольких. Например, в пресловутом "золотом диапазоне" и в n79, который 4.4-5.0 ГГц. По факту оператору для запуска 5G не нужно делать почти ничего. Достаточно подключить наши базовые станции к ядру 5G и запустить сеть и услуги. Из-за регулирования это пока нельзя сделать. Пока что не выделены частоты, нет правил применения. Но по факту наши базовые станции Иртея поддерживают 5G. К сожалению, диапазон n79 - не очень удачный, но, думаю, эта проблема ещё найдёт решение.

Основная проблема в умах людей - как будет совмещаться импортное и отечественное оборудование? Вы чем-то удивили в этом плане МТС, когда вышли с вашим продуктом?

Дмитрий Лаконцев: Не то, что удивили. Это было одним из основных, предъявленных нам оператором условий. Что наше решение должно полностью отрабатывать хендоверы с установленным по-соседству оборудованием зарубежных вендоров: с Ericsson, Nokia и Huawei.

Задача была непростой, поскольку чуть не в каждом конкретном случае окружение нашей БС отличается в деталях. Обычно, если какой-то оператор с каким-то вендоров делают так называемый своп (от англ. swap - массовую замену оборудования одного вендора на оборудование другого вендора, например, замена решения Nokia на решение Huawei в каком-то регионе), это в каком-то смысле проще. Прежде всего потому, что там базовые станции вендора работают в основном в окружении своих базовых станций, того же вендора. Соответственно там есть понятный план развертывания сети. Здесь мы попадаем в уже существующих систему. И эта система "разношерстная", в одном регионе - одна, в другом - другая, она исторически так сложилась. Поэтому запускаться было крайне тяжело, поскольку требовалось почти во всех случаях, что называется, тонкие настройки каждой базовой станции. Поскольку настройки, например, когда по-соседству с БС Иртея стоит БС Nokia или БС Huawei, требуются различные.

На отработку хендоверов между нашей БС и базовыми станциями других вендоров, это то, на что нас очень долго и жёстко тестировал, например, МегаФон. Самые разные хендоверы в обоих направлениях тестировали с оборудованием разных вендоров. Это было одним из основных требований и в случае МТС, иначе наше оборудование не могло бы работать в условиях мультивендорного окружения. Наше оборудование в таком жёстком, гетерогенном окружении успешно заработало.

Мы, конечно, изначально ориентировалась на региональное размещение. Хотелось взять какой-то небольшой регион, в нем все имеющиеся оборудование МТС поменять на наше и затем все протестировать и отладить. Но в МТС решили по-другому, поставили нас в наиболее жёсткие условия.





Какое количество ваших базовых станций развернуто МТС в 37 регионах? Какое количество планируется выпустить в ближайшие годы?

Дмитрий Лаконцев: Если посчитать уже развёрнутые на коммерческой сети LTE наши БС и те, что стоят в тестовых участках, то это 214 БС. И ещё 5-7 БС в тестовых зонах 5G. Базовые станции 5G пока что не в коммерческой эксплуатации, мы их тестируем - покрытие, скорость и так далее, а вот базовые станции LTE - в честной коммерции.

В этом году мы выиграли конкурс на поставку МТС 900 базовых станций. Сейчас мы участвуем в аналогичном конкурсе, который проводит Билайн. Надеемся выиграть и поставить Билайн тоже какое-то количество БС.

Наши планы сейчас - за 2025 год, минимум, 1500 БС произвести и поставить. Возможно, получится дойти до 2 тысяч.

Если говорить о производстве, то производство способно произвести такое количество базовых станций. Уже сейчас мы можем выпускать по 500 БС в месяц. При расширении производства и некоторой доработке, можно будет выйти на уровень 1000 БС в месяц. Очевидно, что производство пока что более, чем обгоняет спрос. Так что пока что каких-то проблем с производственными мощностями нет.

Есть другая проблема. При текущем уровне кредитной ставки ЦБ требуется значительный объем оборотных средств. Сначала средства нужны на закупку комплектующих, их нужно завезти, затем произвести базовые станции. Далее БС передаются оператору, который, по постоплатной схеме, через 3 месяца с нами рассчитается. Цикл оборота занимает порядка 9 месяцев. Если бы у меня лежали в Китае готовые БС и если бы я их только привозил и продавал, то этот цикл был бы месяца два. А сейчас почти 9. Будем его, конечно, уменьшать, но сейчас это сильно на нас давит. В остальном производство справляется, и я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы легко сможем удовлетворять спрос.

Фото – базовая станция Иртея в работе на сайте МТС

До 2022 года операторы большой четвёрки закупали по 60-80 тысяч БС в год. Каждые 5-7 лет из-за устаревания производилась массовая замена оборудования в тех или иных регионах. Через несколько лет, когда российское оборудование пойдет этап всех необходимых доработок, можно будет заняться свопами зарубежного радиооборудования на отечественное. Можно, наверное, ожидать, что будет какой-то отложенный спрос, на 2027-2029 года, когда многим операторам необходимо будет менять действующее оборудование на новое.

Дмитрий Лаконцев: Есть ряд моментов. Во-первых, это наличие денег у операторов. Они не смогут купить больше оборудования, чем им позволяют доступные средства. Второе, это, конечно, потребность. Если говорить об устаревании, то, конечно, потребуется большое количество базовых станций. Третья составляющая, - оператор будет массово покупать только в момент, когда он поверит в оборудование, когда в нем будут излечены все неизбежные детские болезни. Когда мы сможем демонстрировать ту же производительность и стабильность работы, как глобальные вендоры - Ericsson, Nokia и Huawei. Только тогда может пойти массовая закупка. Потому что сейчас операторы, которые нас покупают, делают это не столько, чтобы закрыть потребности. Исходя из потребностей, они могли бы купить намного больше нашего оборудования. Сейчас идёт этап, когда они к нам присматриваются, привыкают, а мы - к ним. И этот этап нельзя пройти быстро. Они постепенно начинают нам доверять, мы получаем бесценный опыт отладки в реальной сети.

Переоценить роль МТС в этом - невозможно. То, что компания МТС проактивно включилась в процесс, то, что этот оператор не побоялся поставить наши БС в коммерцию, начал нас продвигать. Первые БС были смонтированы в ноябре-декабре 2024 года. За это время мы получили колоссальный опыт, многое доработали в нашей продукции. И теперь у нас совсем иное понимание сформировалось в отношении маркетинга - что и как нужно делать. И МТС получил очень много.

Когда этот путь будет пройден, тогда у операторов будет формироваться готовность покупать. Кстати, и цена. Когда мы сформировали цену на первые 200 базовых станций это был один уровень цен. Сейчас, когда мы договаривались о поставке ещё 900 БС, это уже совсем другая, значительно меньшая цена, на 36% меньшая. Причин тому несколько - у нас выросла серийность, мы поняли, где можно сэкономить без ущерба для дела. Мы и далее планируем цену снижать. И когда эти процессы пройдут, а для нас это 2026-2027 год, тогда, я уверен, начнутся массовые закупки.

Уступают ли БС Иртея иностранным аналогам?

Дмитрий Лаконцев: Смотря как сравнивать. Если сравнивать по так называемому списку поддерживаемых фич (функциональностей), то... У Huawei, например, этот список примерно бесконечен. Мы можем поддержать, наверное, 30-40% от него. Но у нас, и у МТС, подход иной - может наша БС работать в коммерческой сети, здесь и сейчас? Например, вот есть коммерческая сеть, вот стоит оборудование Nokia, работает, обслуживает абонентов. Вытаскивает Nokia, ставим Иртею, на то же самое место, смотрим статистику на предмет изменений. Кстати, мы решили отдельную задачу - "поженить" наше решение и систему сбора статистики, различных метрик, которую использует МТС. Казалось бы, что там делать, чистый софт, на деле вовсе не простая задача, которую мы решили. И далее по показателям оператор объективно сравнивает, ухудшился сервис для абонентов или не ухудшился. И для него это основной критерий. А уж какой там фича-лист, это вторично.

Считалось, что попытки производства решений Open RAN на локальном рынке, это сложно и недальновидно. Какова вероятность экспорта базовых станций Иртея?

Дмитрий Лаконцев: Подход, основанный на Open RAN, даёт нам две важных вещи. Он отличает нас от обычного вендора. Когда нас спрашивают, вы с Huawei соревнуетесь, мы отвечаем - нет, мы с вендора и Open RAN соревнуемся. Это уже нет страшно. Потому что заявления типа - мы с Huawei соревнуемся, выглядят... конечно вы ему проиграет примерно везде и во всем. Кроме "отечественности" нет ни одного параметра, где можно выиграть. А отечественность - она такая вещь... Сегодня нужна, завтра - не нужна. Я не питаю иллюзий, рано или поздно Huawei вернётся на отечественный рынок. Важно что-то предлагать кроме отечественности.

Второй момент, как правильно было сказано, отечественный рынок не столь велик, когда-нибудь и нам придётся идти за рубеж. Тоже, с чем-то нужно идти. Сейчас продающий факторы, которые как-то могут протащить нас в зарубежные поставки, это 5G Open RAN. Поэтому мы трендов 5G Open RAN придерживается твёрдо, даже при том, что у наших операторов, кроме МТС никакого серьёзного запроса ни на Open RAN, ни на 5G на сегодня нет.

на фото - Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании Иртея, фото с II-й ежегодной всероссийской конференции Телеком Будущего 2025, организатор - ТМТ Конференции Как обстоят дела с технической поддержкой оборудования Иртея.

Как ваши специалисты взаимодействуют с операторами, на чьей стороне находится оперативное реагирование?

Дмитрий Лаконцев: Поддержка организована нами и полностью обеспечивается здесь, в России. Кстати, это одно из немногих преимуществ отечественных вендоров перед зарубежными. Она осуществляется за рубли, а не за доллары. У базовых станций две больших составляющих в расходах на них. Это железо, и там ничего не поделать – стоимость компонентов определяется в долларах. А вот поддержка, сервисы и софт – другое дело, это все у нас за рубли. Оператор получает выручку в рублях, нам платит в рублях. Это хорошая, удобная связка. Плюс оперативность, все наши люди, специалисты, работают в России. Разговаривают на том же языке, это тоже важно, что и операторы.

Вся поддержка осуществляется нами. Делается это стандартным образом, то есть так, как оператору привычно, как это у него ранее было реализовано. Есть система, в которую служба эксплуатации оператора сбрасывает информацию о проблемах на сети. Мы на эти сообщения немедленно реагируем. И далее отрабатываем по линиям – первая линия поддержки, вторая, третья. И все это – внутри страны.

Несколько лет тому назад я встречался с представителем компании Huawei, который говорил – зачем вам свои вендоры? Они и регулятору говорили – нет смысла вам заниматься собственным производством, Россия не столь большая страна, чтобы этим заниматься. Мы без проблем поставим вам столько базовых станций, сколько вам будет необходимо. Зачем, на ваш взгляд, нужно делать свое, если чужое можно купить дешевле?

Дмитрий Лаконцев: Рынок радиооборудования сетей сотовой связи в России все же не так уж мал. Может быть в масштабах Huawei он невелик, но для нас – он большой. Оценивать его можно по-разному, примерно в $1 млрд в среднем в год, наверное, можно его оценить. Оставить какую-то часть этих денег себе, а не просто отправить их в Китай, Финляндию и Швецию, это будет уже большое дело.

Второе – это возможность для оператора использовать отечественное. Сейчас у нас жесткие условия международной торговли, по известным причинам, но когда-нибудь все закончится. Условия станут менее жесткими, Huawei вернется.

Когда мы ранее обсуждали с Huawei возможность локализации производства решений сотовой связи в России, они смеялись – как это вы не будете нас покупать? А что тогда вы будете покупать и использовать? Теперь у российских операторов есть ответ на этот вопрос – я буду покупать вот у этих ребят, дайте мне цены, дайте мне условия – получше, чем в безальтернативной ситуации. Или я буду тратить средства на закупки российской продукции.

Даже эта возможность – уже крайне выгодна операторам. Операторы могут играть в эту игру. Могут говорить – не захотите поставлять, мы будем использовать свое. Мы сейчас не предлагаем полностью засвопить (заменить) оборудование всех зарубежных вендоров на отечественное. В моем понимании, в ближайшие несколько лет сделать это было бы крайне сложно. В будущем это возможно, когда-нибудь. Пока что – нет. Тем не менее, наличие опции, наличие своего решения, не контролируемого с другой стороны… мы, конечно, компоненты-то закупаем... – это потеря огромного рычага давления на оператора. Так как раньше операторы были заложниками олигополии на рынке решений для сотовой связи – три вендора и всё. Сейчас они могут играть с этими вендорами в разные игры.

Так что, в моем понимании, отечественное оборудование полезно и нам, т.к. позволяет нам какие-то деньги зарабатывать, и оператору. Благо оператор получил возможность пощупать новые технологические тренды, получить необходимые ему опции, варианты борьбы с олигополией. Одни плюсы.

Фото – базовые станции Иртея работают на сайтах МТС

в различных российских регионах

Что самое главное для развития Иртеи? Железо, люди, поддержка со стороны владельцев?

Дмитрий Лаконцев: Главное – всё. Ни одну из этих составляющих выбросить нельзя. Будет плохое железо, никого не будет волновать твой софт. Не получилось где-то в одном месте, бизнес не случился. Базовые станции, это комплексный продукт, важна и софтверная часть, и аппаратная. И, конечно же, основное для нас – это рост кадрового состава, как количественный, так и получение нашими специалистами все более серьезных компетенций. В любом случае разработкой занимаются люди, производством занимаются люди, возникающие проблемы решают люди. C аппаратной стороны еще как-то можно подстраховаться, особенно с учетом того, что мы придерживаемся подхода Open RAN. Скажем, BBU можно сделать на основе стандартного «стокового» сервера. А вот с софтом, с поддержкой – здесь вариантов нет, только свое.

В завершение стоит отметить, что у нас в России теперь есть отечественные производители. Основанием для их активного развития послужили не самые хорошие события. Но на сегодня мы можем с уверенностью говорить, что если бы мы в это не пошли, то еще долго, десятилетиями, продолжали бы закупать решения зарубежных производителей.

Дмитрий Лаконцев: У нас сейчас сложилась уникальная ситуация. Упускать ее было бы преступно.

Хорошо, что теперь есть конкуренция. Чем она больше, тем лучше для вас – вы в тонусе, вы не монополист. Но большого количества производителей не нужно, есть Yadro, есть Булат. В мире три глобальных вендора, и у нас теперь три. Хорошо, что мы уже не совсем теоретизируем на тему – что будет через несколько лет. У нас есть уже продукт Иртеи, который установлен «на земле», в коммерческой эксплуатации на сети оператора МТС. Вы также упоминали договора с Билайном. Идет продвижение ваше и других участников рынка – это хорошо. Благодарю вас, Дмитрий, за это интервью! Хочется пожелать вам, Иртее, всем производителям, делать продукт лучше, быстрее и в больших объемах!

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теги: Иртея конспекты российское оборудование

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