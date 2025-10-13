Анонсы: Suunto Vertical 2 – смарт-часы для активного отдыха

13.10.2025, MForum.ru

Финская компания Suunto представила часы Vertical 2, новую модель в линейке Adventure Watch. Они созданы для экстремальных экспедиций и ежедневного использования на открытом воздухе.

Новые часы оснащены переработанным оптическим датчиком сердечного ритма для более точного отслеживания на запястье, большим и ярким 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466 × 466 пикселей и более быстрым процессором для более плавной работы. Они также оснащены встроенным светодиодным фонариком с регулируемой яркостью, режимом красного освещения для ночного видения и функциями SOS и оповещения для дополнительной безопасности.

Suunto Vertical 2 сохраняет преимущества оригинальной серии, включая длительное время автономной работы и надежную навигацию. Они обеспечивают до 65 часов GPS-слежения в двухдиапазонном режиме и до 20 дней работы "умных" часов. Прямо на часах и в приложении Suunto доступны бесплатные подробные офлайн-карты с контурными линиями, маршрутами и особенностями местности. Новая функция Climb Guidance отображает профили высот в реальном времени, данные о градиенте и уведомления о подъемах и спусках. Быстрая навигация позволяет пользователям изменять маршруты на ходу, не прекращая отслеживать активность.

Suunto Vertical 2 изготовлены из прочного материала и выпускаются в вариантах из нержавеющей стали и титана. Три боковые кнопки позволяют легко использовать устройство в любую погоду, даже в перчатках. Они поддерживает 115 спортивных режимов, аналитику тренировок, оповещения о погоде, данные о высоте и времени восхода и захода солнца. Отслеживание состояния здоровья и полная интеграция с приложением Suunto и более чем 300 партнерскими сервисами позволяют использовать устройство не только для занятий спортом.

Suunto Vertical 2 появится в продаже с 15 октября 2025 года на suunto.com, Amazon и некоторых розничных сетях США по цене 599 долларов США за версию из нержавеющей стали и 699 долларов за вариант из титана.

Для справки: Suunto — финская компания, специализирующаяся на производстве наручных спортивных часов, дайв-компьютеров, компасов и другого точного оборудования для активного образа жизни.