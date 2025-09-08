Фиксированный доступ: МТС в Амурской области - гигабитный интернет стал еще доступнее жителям Благовещенска

08.09.2025, MForum.ru

МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета (фиксированного доступа) в Благовещенске. В результате проведенных работ еще более 7 тысяч семей, которые живут в мкр Тепличный, получили возможность подключить домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Специалисты МТС провели технические работы в 40 многоквартирных домах, расположенных на улицах Тепличная, 1-я Тепличная, Воронкова и Василенко. Гигабитный канал позволяет нескольким устройствам в домашней сети работать одновременно. Кроме того, пропускной способности в 1Гбит/с достаточно, чтобы обеспечить подключить любые элементы цифрового дома: нет только датчики или смарт-технику, но и видеонаблюдение.

«Современные реалии диктуют новые потребности в скоростных показателях домашнего интернета. Благовещенск активно застраивается, появляются новые микрорайоны, поэтому одна из приоритетных задач, которая стоит сегодня перед нами, это обеспечение доступа к цифровым услугам экосистемы МТС как можно большего числа благовещенцев», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

теги: фиксированный доступ домашний интернет гигабитный интернет Амурская область МТС

