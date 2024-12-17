Фиксированный доступ: МТС расширил зону охвата оптоволоконным гигабитным интернет-доступом в Южно-Чемском микрорайоне Новосибирска

MForum.ru
17.12.2024,
Домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и цифровое ТВ стали доступны жителям 24 домов в Южно-Чемском микрорайоне. Новые технологии стали доступны примерно для 12 тысяч человек.
«Южно-Чемской микрорайон считается одним из самых молодых в Новосибирске. Однако важно, чтобы и на окраинах в спальных районах у жителей города был доступ в интернет. Именно поэтому мы непрерывно развиваем нашу фиксированную сеть, чтобы как можно больше семей получили сверхскоростной интернет у себя дома. Тогда, даже если все обитатели квартиры подключатся к сети, интернет будет работать стабильно и без торможения», — рассказывает директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Ранее в 2024 году гигабитный интернет МТС получили жители улицы Бориса Богаткова, комплексов Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. Кроме того, быстрый интернет-доступ стал доступен еще в нескольких домах Краснообска.
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теги: МТС Новосибирская область развитие сетей фиксированный доступ Новосибирск гигабитный интернет
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