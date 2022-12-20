Развитие сетей: МТС провела гигабитный интернет в садоводства Новосибирской области

MForum.ru
20.12.2022,
МТС сообщает о развертывании сети фиксированного доступа в девяти садоводствах Нижней Ельцовки и Рыбачьего. На ее основе оператор предоставляет услуги гигабитного интернета и цифрового ТВ.
В частности, доступ к быстрому интернету появился у жителей дач, загородных домов и коттеджей вдоль Бердского шоссе и Северного объезда. В зоне "городского комфорта" оказались 2500 дач и коттеджей в СНТ «Геолог», «Импульс», «Волга», «Отдых», «Рыбачий», «Сигнал», «Судостроитель», «Огонёк», а также в новом коттеджном поселке «Рыбачий».
«Такие популярные дачные места, как Рыбачий и более элитная Нижняя Ельцовка постепенно застраиваются загородными домами. Живописные места на берегах Оби привлекают все больше новосибирцев, многие из которых живут здесь круглый год или же приезжают загород на Новый год и рождественские каникулы. Всем им нужен привычный уже доступ к ТВ и интернет-сервисам, чтобы пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время, смотреть онлайн-фильмы и видео, и скачивать «тяжелый» контент за секунды и при этом ничего не будет тормозить. Поэтому мы уже более года развиваем сети широкополосного доступа МТС в пригородах Новосибирска, и на данный момент комфортная инфраструктура охватила уже более 7300 домов и дач в локациях Нижней Ельцовки и Рыбачьего. В ближайших планах запуск цифрового ТВ и интернета в СНТ «Домостроитель» и коттеджном поселке ТЕСЛА», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Новосибирская область гигабитный интернет фиксированный доступ фиксированные сети
Публикации по теме:
09.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС продолжает обеспечивать мобильными подключениями малые населенные пункты Новосибирской области - Кайлы и Шагалка / MForum.ru
22.11. [Новости компаний] ШПД: МТС сообщает о расширении охвата сетью фиксированного доступа в Новосибирске / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила покрытием 4G/LTE железную дорогу от Новосибирска до Барнаула / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] B2B: Корпоративная инфраструктура компании Новосибирскэнергосбыт переехала в облако билайн - DataFort / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Z50 на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Lava X3 на чипсете Helio A22 с ОС Android 12 Go анонсирован в Индии / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Neo 7 Racing Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Realme 10s на чипсете Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Moto G53 с экраном 120 Гц и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C31 представлен в Индии / MForum.ru
15.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo S16, S16e / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Середнячок Realme V23i представлен в Китае / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro будут обновлены до Android 14 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: OPPO A58x 5G представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Motorola Moto E13 раскрыты Geekbench / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ для глобального рынка анонсируют 5 января / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13 с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica представлен официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi 13 Pro с чипсетом SD 8 Gen 2 и новыми камерами Leica / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: Watch 3 Pro и Realme S100 появились в России / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2023) представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35 5G c чипсетом Dimensity 700 и АКБ емкостью 5000 мАч / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo7 SE – первый смартфон на MediaTek Dimensity 8200 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: iQOO 11 и iQOO 11 Pro представлены официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru