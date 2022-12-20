Развитие сетей: МТС провела гигабитный интернет в садоводства Новосибирской области

20.12.2022, MForum.ru

МТС сообщает о развертывании сети фиксированного доступа в девяти садоводствах Нижней Ельцовки и Рыбачьего. На ее основе оператор предоставляет услуги гигабитного интернета и цифрового ТВ.

В частности, доступ к быстрому интернету появился у жителей дач, загородных домов и коттеджей вдоль Бердского шоссе и Северного объезда. В зоне "городского комфорта" оказались 2500 дач и коттеджей в СНТ «Геолог», «Импульс», «Волга», «Отдых», «Рыбачий», «Сигнал», «Судостроитель», «Огонёк», а также в новом коттеджном поселке «Рыбачий».

«Такие популярные дачные места, как Рыбачий и более элитная Нижняя Ельцовка постепенно застраиваются загородными домами. Живописные места на берегах Оби привлекают все больше новосибирцев, многие из которых живут здесь круглый год или же приезжают загород на Новый год и рождественские каникулы. Всем им нужен привычный уже доступ к ТВ и интернет-сервисам, чтобы пользоваться сетью с большего количества устройств без потери скорости в вечернее время, смотреть онлайн-фильмы и видео, и скачивать «тяжелый» контент за секунды и при этом ничего не будет тормозить. Поэтому мы уже более года развиваем сети широкополосного доступа МТС в пригородах Новосибирска, и на данный момент комфортная инфраструктура охватила уже более 7300 домов и дач в локациях Нижней Ельцовки и Рыбачьего. В ближайших планах запуск цифрового ТВ и интернета в СНТ «Домостроитель» и коттеджном поселке ТЕСЛА», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Новосибирская область гигабитный интернет фиксированный доступ фиксированные сети