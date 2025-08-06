Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - новые базовые станции появились в Мошковском районе

MForum.ru
06.08.2025,
МегаФон сообщает о постройке базовых станций в поселках Емельяновский и Барлак. Раньше здесь приходилось довольствоваться покрытием, обеспечиваемым базовыми станциями в соседних населенных пунктах, теперь качество услуг заметно улучшилось, а оборудование в соседних населенных пунктах разгрузилось, что улучшило качество услуг и у соседей. Новое покрытие захватило и Северный объезд - транзитную трассу в обход Новосибирска.
В Новоалександровке, Обском и Сокуре специалисты модернизировали уже действующее оборудование. Сокур – одно из самых крупных сёл в Мошковском районе, здесь живут почти 6 тысяч человек.
Инженеры развернули дополнительный слой LTE, работающий в "высокочастотном диапазоне", что позволило повысить ёмкость сети и обеспечить более стабильное соединение. Через Сокур проходят не только важные автомагистрали, но и железная дорога. Благодаря техническому обновлению ещё больше пассажиров и сотрудников железной дороги смогут пользоваться интернетом одновременно.
К летнему сезону новое оборудование появилось на территории садового товарищества «Кирпичник» рядом с поселком Каменка и в дачном обществе «Высота» около села Сарапулка. Площадь распространения сигнала от этих базовых станций сравнительно обширная, в частности, по данным оператора, в контур их действия попали ещё несколько садовых обществ, расположенных вдоль реки Иня.
Кроме того, модернизация в поселке Октябрьский и соседнем Мочище, позволила обеспечить связью зрителей традиционного для Новосибирской области авиашоу.
«Мы существенно укрепили сеть в Мошковском районе – провели технические мероприятия на территории более 10 населённых пунктов. Именно комплексная, равномерная работа в сёлах и деревнях даёт возможность предоставлять нашим абонентам сервисы высокого качества. В регионе, в первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет до 39,11 Мбит/с», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Новосибирская область развитие сетей
--
Публикации по теме:
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - оператор обеспечил связь LTE в рамках УЦН 2.0 / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил мобильную связь в трех ТРЦ Новосибирска / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - инженеры оператора смонтировали дополнительные БС в Алексеевке и Сенчанке / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - покрытие улучшено в 9 дачных сообществах / MForum.ru
27.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - первые отечественные БС появились в селах Ужаниха и Воробьёво / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru