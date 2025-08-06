Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - новые базовые станции появились в Мошковском районе

06.08.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает о постройке базовых станций в поселках Емельяновский и Барлак. Раньше здесь приходилось довольствоваться покрытием, обеспечиваемым базовыми станциями в соседних населенных пунктах, теперь качество услуг заметно улучшилось, а оборудование в соседних населенных пунктах разгрузилось, что улучшило качество услуг и у соседей. Новое покрытие захватило и Северный объезд - транзитную трассу в обход Новосибирска.

В Новоалександровке, Обском и Сокуре специалисты модернизировали уже действующее оборудование. Сокур – одно из самых крупных сёл в Мошковском районе, здесь живут почти 6 тысяч человек.

Инженеры развернули дополнительный слой LTE, работающий в "высокочастотном диапазоне", что позволило повысить ёмкость сети и обеспечить более стабильное соединение. Через Сокур проходят не только важные автомагистрали, но и железная дорога. Благодаря техническому обновлению ещё больше пассажиров и сотрудников железной дороги смогут пользоваться интернетом одновременно.

К летнему сезону новое оборудование появилось на территории садового товарищества «Кирпичник» рядом с поселком Каменка и в дачном обществе «Высота» около села Сарапулка. Площадь распространения сигнала от этих базовых станций сравнительно обширная, в частности, по данным оператора, в контур их действия попали ещё несколько садовых обществ, расположенных вдоль реки Иня.

Кроме того, модернизация в поселке Октябрьский и соседнем Мочище, позволила обеспечить связью зрителей традиционного для Новосибирской области авиашоу.

«Мы существенно укрепили сеть в Мошковском районе – провели технические мероприятия на территории более 10 населённых пунктов. Именно комплексная, равномерная работа в сёлах и деревнях даёт возможность предоставлять нашим абонентам сервисы высокого качества. В регионе, в первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания выросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет до 39,11 Мбит/с», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

