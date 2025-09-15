Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

15.09.2025, MForum.ru

После неоднократных утечек компания Sony официально представила Xperia 10 VII. По сравнению с предыдущим поколением, новая модель оснащена модулем камеры, похожим на Google Pixel, OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипсетом Snapdragon 6 Gen 3.

Sony Xperia 10 VII оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ c частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий двухдневное автономное функционирование и поддержкой зарядки PD.

Для фотосъемки Sony Xperia 10 VII оснащен универсальной системой из трех камер на задней панели. Помимо основного 50 Мп сенсора в активе новинки присутствуют 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор (также может выполнять функцию 2-кратного оптического увеличения) и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера для селфи.

Sony Xperia 10 VII работает под управлением Android 15 с четырьмя основными обновлениями ОС и обещанными шестилетними исправлениями безопасности. Прочие функции включают ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для аутентификации, фронтальные стереодинамики в полностью закрытом корпусе и 3,5-мм разъем для наушников. Возможности подключения включают в себя поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C и NFC. Xperia 10 VII защищен от влаги по кассу IPX5/IPX8 и степень защиты от пыли IP6X.

Смартфон Sony Xperia 10 VII предлагается в белом, бирюзовом и угольно-черном цветах. Цена установлена на уровне 449 евро (~525 долларов). В настоящее время нет ясности относительно рынков, на которых будет представлен Xperia 10 VII.