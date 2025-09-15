Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

15.09.2025, MForum.ru

После неоднократных утечек компания Sony официально представила Xperia 10 VII. По сравнению с предыдущим поколением, новая модель оснащена модулем камеры, похожим на Google Pixel, OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипсетом Snapdragon 6 Gen 3.

Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

Sony Xperia 10 VII оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением Full HD+ c частотой обновления до 120 Гц. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD объемом до 2 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, обеспечивающий двухдневное автономное функционирование и поддержкой зарядки PD.

Для фотосъемки Sony Xperia 10 VII оснащен универсальной системой из трех камер на задней панели. Помимо основного 50 Мп сенсора в активе новинки присутствуют 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор (также может выполнять функцию 2-кратного оптического увеличения) и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. На передней панели расположена 8-мегапиксельная камера для селфи.

Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

Sony Xperia 10 VII работает под управлением Android 15 с четырьмя основными обновлениями ОС и обещанными шестилетними исправлениями безопасности. Прочие функции включают ультразвуковой датчик отпечатков пальцев для аутентификации, фронтальные стереодинамики в полностью закрытом корпусе и 3,5-мм разъем для наушников. Возможности подключения включают в себя поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C и NFC. Xperia 10 VII защищен от влаги по кассу IPX5/IPX8 и степень защиты от пыли IP6X.

Смартфон Sony Xperia 10 VII предлагается в белом, бирюзовом и угольно-черном цветах. Цена установлена на уровне 449 евро (~525 долларов). В настоящее время нет ясности относительно рынков, на которых будет представлен Xperia 10 VII.

Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru

21.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Dmtel поставила Билайн на первое место по качеству сетей связи в Московской области / MForum.ru

18.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: