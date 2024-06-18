Слухи: Появилась информация о камерах Sony Xperia 1 VII

18.06.2024, MForum.ru

Информатор из Китая поделился некоторой ранней информацией и рендерами камер Sony Xperia VII. Существует много сомнений относительно достоверности этих слухов, поскольку у информатора нет солидного послужного списка предыдущих утечек.

По данным источника, Sony стремится отказаться от вертикального выравнивания камер (которое наблюдалось на прошлых устройствах Xperia 1), отделив телеобъектив от основной и сверхширокоугольной камер. По мнению источника, цель этого шага – освободить достаточно места внутри устройства для телеобъектива размером 1/2,3 дюйма (заметно крупнее, чем сенсор 1/3,5 дюйма на Xperia 1 VI). Ожидаемый охват зум-камеры – эквивалентный фокусный диапазон 70–200 мм.

Ожидается, что основная камера сохранит размер сенсора 1/1,3 дюйма, как и нынешний Xperia 1 VI, в то время как сверхширокоугольная камера получит сенсор большего размера – 1/2,3 дюйма. Также ожидается, что Sony по-прежнему будет использовать технологию двухслойных транзисторных пикселей для всех трех камер Xperia 1 VII.

Кроме того, источник сообщил, что Sony не будет выпускать Xperia 5 VI в этом году, а эта серия может быть вообще прекращена. Таким образом, Xperia 1 останется единственной линейкой смартфонов высокого класса в мобильном бизнесе Sony.