Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года

MForum.ru
01.09.2022,
Компания Sony официально анонсировала смартфон Xperia 5 IV, завершающий обновление модельного ряда производителя. Sony сохранила компактные серии Xperia 5, но добавила некоторые функции более крупных смартфонов телефона, как и их цену.
Физически Xperia 5 IV почти такого же размера, как Xperia 5 III — IV даже на 1 мм короче и уже, но на 4 г тяжелее. Центральным элементом остается 6,1-дюймовый OLED-экран разрешением 1080x2520 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, дисплей стал на 50% ярче, чем на старой панели.
Несмотря на неизменный размер, Sony удалось установить батарею на 10% больше, доведя емкость АКБ Xperia 5 IV до 5000 мАч, наравне с Xperia 1 IV и Xperia 10 IV. Это должно помочь ему достичь лучшего в своем классе времени автономной работы.
Что касается зарядки, Sony обещает, что Xperia 5 IV может заряжаться до 50% при 30-минутной зарядке с помощью зарядного устройства PD на 30 Вт. Компания также утверждает, что телефон будет сохранять работоспособность батареи до 3 лет. Само зарядное устройство в комплект поставки не входит. Зато есть поддержка беспроводной зарядки.
В части камер все стандартно – три 12 Мп сенсора: со сверхширокоугольным объективом 16 мм 1/2,5 дюйма, широкоугольным объективом 24 мм 1/1,7 дюйма с пикселями 1,8 мкм и телеобъективом 60 мм 1/3,5 дюйма. Переменный перископ 3x-4,4x ушел в прошлое, вместо него используется стандартный 2,5x. Все три объектива оснащены автофокусом, а широкоугольный и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию.
Все три датчика имеют быстрое считывание со скоростью 120 кадров в секунду, а благодаря добавлению анализа расстояния с искусственным интеллектом Sony перенесла свои функции автофокусировки по глазам в реальном времени и отслеживание в реальном времени из линейки камер в основные камеры Xperia 5 IV.
Селфи-камера была увеличена до более крупного 12-мегапиксельного сенсора 1/2,9 дюйма от Xperia 1 IV — с объективом 24 мм с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.0.
Внутри Sony Xperia 5 IV разместился Snapdragon 8 Gen 1, 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Имеется слот для карты microSD для дальнейшего расширения и разъем для наушников 3,5 мм, что делает Sony последним производителем телефонов, сохранивший эти функции для своих смартфонов премиум-класса. Есть новые полноценные стереодинамики, а также поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate и 360 Reality Audio.
Xperia 5 IV обладает водо- и пыленепроницаемостью по стандарту IP68 и покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с обеих сторон.
Xperia 5 IV поступит в продажу в середине сентября по цене 1049 евро. Цветовая гамма модели включает в себя три варианта: зеленый, черный и белый.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 IV представлен официально / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 5 Mark 4 – компактный смартфон на Snapdragon 8 Gen 1 Plus / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04s с экраном 90 Гц и поддержкой NFC представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V25e представлен официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y35 появился в России / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru