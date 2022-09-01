Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года

01.09.2022, MForum.ru

Компания Sony официально анонсировала смартфон Xperia 5 IV, завершающий обновление модельного ряда производителя. Sony сохранила компактные серии Xperia 5, но добавила некоторые функции более крупных смартфонов телефона, как и их цену.

Физически Xperia 5 IV почти такого же размера, как Xperia 5 III — IV даже на 1 мм короче и уже, но на 4 г тяжелее. Центральным элементом остается 6,1-дюймовый OLED-экран разрешением 1080x2520 пикселей и переменной частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, дисплей стал на 50% ярче, чем на старой панели.

Несмотря на неизменный размер, Sony удалось установить батарею на 10% больше, доведя емкость АКБ Xperia 5 IV до 5000 мАч, наравне с Xperia 1 IV и Xperia 10 IV. Это должно помочь ему достичь лучшего в своем классе времени автономной работы.

Что касается зарядки, Sony обещает, что Xperia 5 IV может заряжаться до 50% при 30-минутной зарядке с помощью зарядного устройства PD на 30 Вт. Компания также утверждает, что телефон будет сохранять работоспособность батареи до 3 лет. Само зарядное устройство в комплект поставки не входит. Зато есть поддержка беспроводной зарядки.

В части камер все стандартно – три 12 Мп сенсора: со сверхширокоугольным объективом 16 мм 1/2,5 дюйма, широкоугольным объективом 24 мм 1/1,7 дюйма с пикселями 1,8 мкм и телеобъективом 60 мм 1/3,5 дюйма. Переменный перископ 3x-4,4x ушел в прошлое, вместо него используется стандартный 2,5x. Все три объектива оснащены автофокусом, а широкоугольный и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию.

Все три датчика имеют быстрое считывание со скоростью 120 кадров в секунду, а благодаря добавлению анализа расстояния с искусственным интеллектом Sony перенесла свои функции автофокусировки по глазам в реальном времени и отслеживание в реальном времени из линейки камер в основные камеры Xperia 5 IV.

Селфи-камера была увеличена до более крупного 12-мегапиксельного сенсора 1/2,9 дюйма от Xperia 1 IV — с объективом 24 мм с фиксированным фокусом и диафрагмой f/2.0.

Внутри Sony Xperia 5 IV разместился Snapdragon 8 Gen 1, 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Имеется слот для карты microSD для дальнейшего расширения и разъем для наушников 3,5 мм, что делает Sony последним производителем телефонов, сохранивший эти функции для своих смартфонов премиум-класса. Есть новые полноценные стереодинамики, а также поддержка Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate и 360 Reality Audio.

Xperia 5 IV обладает водо- и пыленепроницаемостью по стандарту IP68 и покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с обеих сторон.

Xperia 5 IV поступит в продажу в середине сентября по цене 1049 евро. Цветовая гамма модели включает в себя три варианта: зеленый, черный и белый.