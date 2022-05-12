Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально

MForum.ru
12.05.2022,
Помимо флагманской модели Xperia 1 IV, обновление получила и более доступная модель Xperia 10 IV. Для этого смартфона производитель также сохранил дизайн предшественника, а основные улучшения коснулись чипсета и аккумулятора.
Спецификации Sony Xperia 10 III включают в себя 6-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2520x1080 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
. Фронтальная камера (8 Мп, угол захвата 78 градусов) размещена в верхнем отступе. Тыловая камера представлена тремя сенсорами – 12 Мп основным (1/2,8" сенсор Exmor R, f/1.8), 8 Мп телефото и 8 Мп с широкоугольной оптикой.
Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения питания. Передняя и задняя панель новинки использует защитное стекло Gorilla Glass Victus.
Купить новинки в белой, чёрной, зелёной и лавандовой расцветках можно за 249 фунтов-стерлингов.
© Антон Печеровый,
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