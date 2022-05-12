Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально

12.05.2022, MForum.ru

Помимо флагманской модели Xperia 1 IV, обновление получила и более доступная модель Xperia 10 IV. Для этого смартфона производитель также сохранил дизайн предшественника, а основные улучшения коснулись чипсета и аккумулятора.

Спецификации Sony Xperia 10 III включают в себя 6-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2520x1080 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

. Фронтальная камера (8 Мп, угол захвата 78 градусов) размещена в верхнем отступе. Тыловая камера представлена тремя сенсорами – 12 Мп основным (1/2,8" сенсор Exmor R, f/1.8), 8 Мп телефото и 8 Мп с широкоугольной оптикой.

Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения питания. Передняя и задняя панель новинки использует защитное стекло Gorilla Glass Victus.

Купить новинки в белой, чёрной, зелёной и лавандовой расцветках можно за 249 фунтов-стерлингов.