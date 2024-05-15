Анонсы: Sony Xperia 1 VI – Snapdragon 8 Gen 3 и лучше зум, но без 4К дисплея

15.05.2024, MForum.ru

Sony официально представила Xperia 1 VI. Относительно предшественника основным обновлением стал переход стандартного 4K OLED-экрана с кинематографическим соотношением сторон 21:9 к более традиционной LTPO-панели 19,5:9 с разрешением 1080x2340 пикселей.

Диагональ по-прежнему составляет 6,5 дюйма, но с новым соотношением сторон это фактически немного больший экран. Также выросла яркость экрана (с 900 нит до 1300 нит). Частота обновления плавно регулируется от 1 Гц до 120 Гц, тогда как Xperia 1 V в основном переключается между 60 Гц и 120 Гц.

Обновление экрана окажет положительное влияние на время автономной работы. Sony заявляет, что батареи емкостью 5000 мАч хватит на два дня использования. Аккумулятор можно зарядить на 50 % за 30 минут с помощью зарядного устройства мощностью 30 Вт. Благодаря функциям Battery Care и адаптивной зарядке Xperia аккумулятор сохранит не менее 80 % своей емкости после 4 лет использования.

Аудиофилы будут рады узнать, что Xperia 1 VI оснащен более громкими и сбалансированными полноценными фронтальными стереодинамиками с уменьшенными искажениями. При подключении наушников через 3,5 мм аудиоразхем используется новая схема Premium Audio для улучшения качества звука.

Как и ожидалось, Xperia 1 VI переходит на новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти. Объем памяти зависит от рынка: для Европы предусмотрен вариант с 256 Гб памяти, для Японии и Восточной Азии – версия 512 ГБ. Sony Xperia 1 VI из коробки работает под управлением Android 14, смартфон получит три обновления версии Android и четыре года обновлений безопасности.

Кроме того, Sony наконец-то установила испарительную камеру в свой флагманский телефон, которая должна значительно помочь с тепловыми режимами. Новый оптимизатор FPS динамически регулирует загрузку процессора и частоту кадров в зависимости от игровой среды.

По спецификациям система камер Xperia 1 VI аналогична Xperia 1 V, но есть фундаментальные изменения. Основная 48-мегапиксельная камера 1/1,35 дюйма, по-видимому, не изменилась, но модель 2024 года предлагает 48-мегапиксельный режим с полным разрешением. Сенсор представляет собой 24-миллиметровый объектив с диафрагмой f/1,9 и оптической стабилизацией, фокусным расстоянием 16 мм и PDAF.

Также Sony добилась успехов в использовании камеры с зумом. Матрица та же 1/3,5 дюйма, но Xperia 1 VI оснащен более длинным модулем оптического масштабирования 85–170 мм (от 3,5x до 7,1x) по сравнению с объективом 85–110 мм в Xperia 1 V. Кроме того, новинка получила гораздо более точную фокусировку для телеобъектива и даже специальный телемакрорежим на 120 мм: камера с зумом обеспечивает фиксированную 4-сантиметровую фокусировку (2-кратное увеличение) с функцией фокусировки пиков.

Передняя и задняя панели покрыты стеклом Gorilla Glass Victus, версии 2 спереди, версии 1 сзади. Заднее стекло имеет текстовую отделку с микрообработкой и матовое покрытие, как и у предыдущей модели. По всей алюминиевой рамке расположены текстурированные полоски, аналогично Xperia 1 V.

Xperia 1 VI выпускается в черном, платиново-серебристом и хаки-зеленом цветах. Цена начинается от 1399 евро/1299 фунтов стерлингов, старт продаж намечен на начало июня.