Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры

11.05.2023, MForum.ru

Наряду со своей флагманской моделью Xperia 1 V, Sony анонсировала смартфон среднего уровня — Xperia 10 V. Это самый легкий в мире смартфон емкостью АКБ 5000 мАч. Вес новинки 159 грамм, таким образом, смартфон на пару граммов легче своего предшественника.

Sony Xperia 10 V сохраняет набор микросхем Snapdragon 695, а также комбинацию памяти 6 ГБ / 128 ГБ, как у Xperia 10 IV. Хранилище по-прежнему можно расширить с помощью карт microSD.

OLED-дисплей разрешением 1080p по-прежнему имеет диагональ 6,1 дюйма, но Sony заявляет, что он в 1,5 раза ярче, чем раньше. Экран обновляется только с частотой 60 Гц, что несколько разочаровывает в 2023 году. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, задняя панель и задняя рама по-прежнему пластиковые, что и позволило получить столь малый вес новинки.

Другое заметное обновление — основная камера. Xperia 10 V поставляется с 48-мегапиксельным сенсором размером 1/2,0 дюйма, пикселями 0,8 мкм и объективом f/1,8 с оптической стабилизацией изображения. Также на задней панели находятся 8-мегапиксельные телеобъектив и сверхширокий, оба с диафрагмой f/2,2. Угол охвата широкоугольного объектива – 120 градусов. Селфи-камера — еще один 8-мегапиксельный сенсор.

Xperia 10 V питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который обещает сохранить не менее 80% емкости через три года. Скорость зарядки не разглашается, скорее всего, она по-прежнему составляет 21 Вт по сравнению с Power Delivery.

Другие особенности включают в себя защиту от воды и пыли IP65/68, 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой звука Hi-Res и набор фронтальных стереодинамиков. Xperia 10 V будет стоить 449 евро в Европе и поступит в продажу в середине июня.