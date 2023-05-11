Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры

MForum.ru
11.05.2023,
Наряду со своей флагманской моделью Xperia 1 V, Sony анонсировала смартфон среднего уровня — Xperia 10 V. Это самый легкий в мире смартфон емкостью АКБ 5000 мАч. Вес новинки 159 грамм, таким образом, смартфон на пару граммов легче своего предшественника.
Sony Xperia 10 V сохраняет набор микросхем Snapdragon 695, а также комбинацию памяти 6 ГБ / 128 ГБ, как у Xperia 10 IV. Хранилище по-прежнему можно расширить с помощью карт microSD.
OLED-дисплей разрешением 1080p по-прежнему имеет диагональ 6,1 дюйма, но Sony заявляет, что он в 1,5 раза ярче, чем раньше. Экран обновляется только с частотой 60 Гц, что несколько разочаровывает в 2023 году. Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, задняя панель и задняя рама по-прежнему пластиковые, что и позволило получить столь малый вес новинки.
Другое заметное обновление — основная камера. Xperia 10 V поставляется с 48-мегапиксельным сенсором размером 1/2,0 дюйма, пикселями 0,8 мкм и объективом f/1,8 с оптической стабилизацией изображения. Также на задней панели находятся 8-мегапиксельные телеобъектив и сверхширокий, оба с диафрагмой f/2,2. Угол охвата широкоугольного объектива – 120 градусов. Селфи-камера — еще один 8-мегапиксельный сенсор.
Xperia 10 V питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который обещает сохранить не менее 80% емкости через три года. Скорость зарядки не разглашается, скорее всего, она по-прежнему составляет 21 Вт по сравнению с Power Delivery.
Другие особенности включают в себя защиту от воды и пыли IP65/68, 3,5-мм аудиоразъем с поддержкой звука Hi-Res и набор фронтальных стереодинамиков. Xperia 10 V будет стоить 449 евро в Европе и поступит в продажу в середине июня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: В сети появилось изображение Sony Xperia 1 V / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony представила Xperia 5 IV, последний смартфон 2022 модельного года / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III представлен официально / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
10.05. [Новинки] Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Camon 20 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 20 Premier с Dimensity 8050 и 108 Мп камерой / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia 106 (2023) / MForum.ru
05.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 40 с Dimensity 8020, IP68 и 50 Мп камерой с апертурой f/1.4 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lava Agni 2 5G с MediaTek Dimensity 7050 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: 10 мая Realme представит 11 Pro и 11 Pro+ / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2023) – 4G-смартфон со стилусом / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G 5G на базе Snapdragon 480+ / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Флагманский Motorola Edge Plus (2023) оценен в $800 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Huawei назначила глобальный релиз серии P60 на 9 мая / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO Neo 8 Pro получит зарядку 120 Вт / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 1X 5G с 6,5-дюймовым дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появились изображения защищенного смартфона Nokia XR30 / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 7a / MForum.ru