Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу

Компания Sony выпустила смартфон среднего класса Xperia 10 VI в июне прошлого года. Хорошая новость заключается в том, что готовится к выпуску Xperia 10 VII с впечатляющим обновлением дизайна, который засветился на рендерах.

По данным источника, Xperia 10 VII работает на базе SoC Snapdragon 6 Gen 3 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемого хранилища. На задней панели у него установлена основная камера на 50 Мп и дополнительная на 13 Мп (скорее всего, сверхширокоугольная), для селфи предназначена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Sony Xperia 10 VII оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном разрешением 1080x2340 точек и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Размеры составляют 153 x 72 x 8,3 мм, а вес - 169 г. По всей видимости, он будет предлагаться в трех цветовых вариантах, названия которых примерно переводятся как угольно-черный, кедрово-белый и бирюзовый. Однако, версия ОС на момент анонса лишь Android 15.

Дата анонса пока не объявлена, но можно предположить, что Sony Xperia 10 VII будет представлен официально уже в ближайшее время.