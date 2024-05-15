Анонсы: Xperia 10 VI со Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти представлен официально

MForum.ru
15.05.2024,
Несмотря на отказ от дисплея с соотношением сторон 21:9 в Xperia 1 VI, Xperia 10 VI продолжает тенденцию высоких и узких телефонов Sony. Новый смартфон Sony среднего класса получил несколько ключевых изменений по сравнению со своим предшественником, включая более мощный чипсет Snapdragon 6 Gen 1 и 8 ГБ оперативной памяти, но он проигрывает в части телеобъективной камеры.
Xperia 10 VI оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц. Аналогично предыдущему поколению, используется защита Gorilla Glass Victus на передней панели и фронтальная камера 8 МП. Но Sony утверждает, что динамики теперь громче и обеспечивают улучшенную четкость звука. Xperia 10 VI получил пластиковую рамку и заднюю панель, на 50 % изготовленные из переработанных материалов.
В части камеры Xperia 10 VI лишился специального телеобъектива с 2-кратным увеличением от своего предшественника, но его основная камера на 48 МП с OIS должна компенсировать эту потерю. Он предлагает 2-кратный зум в сенсоре и охватывает диапазон фокусных расстояний до 52 мм, собирая при этом больше света, чем телеобъективная камера предшественника. Также доступна запись видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду. Второй сенсор на задней панели представляет собой сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 МП, эквивалентный 16 мм.
Xperia 10 VI работает под управлением Android 14 и получит три обновления версии Android и четыре года обновлений безопасности. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Также отметим степень защиты IP68, 3,5 мм разъем для наушников и слот для карты microSD.
Xperia 10 VI выпускается в трёх цветах — чёрном, белом и синем. Цена установлена на уровне 399 евро/349 фунтов стерлингов за единственную конфигурацию памяти 8/128 ГБ, которая будет доступна с середины июня.
© Антон Печеровый,
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