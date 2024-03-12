Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI

MForum.ru
12.03.2024,
В настоящее время Sony готовит трио смартфонов 2024 модельного года: абсолютный флагман Xperia 1 VI, компактный флагман 5 VI и смартфон среднего класса 10 VI. Свежие данные раскрыли подробности о вариантах объема оперативной памяти, с которые будут поставляться эти устройства.
Xperia 1 VI можно будет приобрести с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Первый вариант соответствует Xperia 1 V.
Xperia 5 VI будет поставляться только 8 ГБ ОЗУ. Таким же объемом памяти оснащался Xperia 5 V. Однако, по меркам 2024 года, для устройства позиционируемого как флагманское это маловато – 8 Гб уже давно прочно обосновалось и в моделях среднего класса.
Xperia 10 VI будет две версии. Младшая версия оснащается 6 ГБ оперативной памяти, старшая – 8 ГБ. И это еще раз показывает дисбаланс в характеристиках Xperia 5 VI, где объем памяти по факту соответствует среднему классу, даже в модельном ряду Sony.
Информации о дате официального анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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