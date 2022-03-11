Слухи: Sony Xperia Ace III замечен на рендерах

11.03.2022, MForum.ru

Искатель утечек @OnLeaks опубликовал рендеры смартфона Sony Xperia Ace III. Главная «фишка» устройства – компактность, диагональ его экрана составляет лишь 5,5 дюймов, а общие габариты 139,7 х 68,6 мм. Немного выделяется лишь толщина, целых 9,1 мм.

Фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе экрана, дактилоскопический сенсор – на клавише включения устройства. С учетом позиционирования линейки Xperia Ace спецификации новинки будут сравнительно скромны, но подробностей о них пока нет. К примеру, Sony Xperia Ace II базируется на MediaTek Helio P35, оснащен 4 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, экраном разрешением HD+ (диагональ тоже 5,5 дюймов), 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерами, а также АКБ емкостью 4500 мАч.