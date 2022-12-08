Анонсы: Tecno представляет Phantom X2 на чиспете Dimensity 9000 и X2 Pro с выдвижным портретным объективом

08.12.2022, MForum.ru

Премиум-серия Phantom от Tecno возвращается с инновационными камерами и гораздо более мощным чипсетом. В нее вошли два телефона, один из которых оснащен первой выдвижной портретной камерой.

Tecno Phantom X2 и Phantom X2 Pro работают на процессоре Dimensity 9000 (версия без плюсов). Хотя это и не самый последний, это все же 4-нм чип от завода TSMC с использованием новейших технологий (основное ядро ЦП Cortex-X2, три ядра A710, четыре A510 и графический процессор Mali-G710 MC10). Он намного опережает Helio G95, использовавшийся в оригинале. Phantom X. В телефонах X2 используется оперативная память LPDDR5X — 8 ГБ в Phantom X2 и 12 ГБ на Pro. Встроенная память 256 ГБ, тип хранилища – UFS 3.1.

Серия X2 улучшает оригинальный Phantom, используя дисплей AMOLED с частотой 120 Гц (по сравнению с 90 Гц). Панель имеет немного большую диагональ, 6,8 дюйма (по сравнению с 6,7 дюйма), с разрешением FHD+ (20:9). Однако соотношение сторон другое (20:9 вместо 19,5:9), поэтому телефоны немного узковаты. Кроме того, дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Dimensity 9000 зарекомендовал себя довольно энергоэффективным чипом. Причем, в обоих новинках он работает в паре с довольно большой батареей. Ее емкость – 5160 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки 45 Вт (для сравнения, у Phantom X была батарея емкостью 4700 мАч с зарядкой 33 Вт).

Модель Pro имеет декоративное кольцо вокруг выдвижного портретного объектива, которое является эксклюзивным этой модели. Магия выдвижного объектива заключается в том, что он имеет очень яркую диафрагму f/1,5, что довольно широко для 65-мм объектива смартфона. Например, Galaxy S22+ оснащен 70-мм телеобъективом с диафрагмой f/2,4, а Xperia 5 IV оснащен 60-миллиметровым объективом с диафрагмой f/2,4.

Это имеет два преимущества. Во-первых, он позволяет большему количеству света достигать относительно большого 50-мегапиксельного сенсора (ISOCELL JN1, исходные пиксели 0,64 мкм, 1,28 мкм после биннинга). Второй — как раз следствие широкой диафрагмы и большого сенсора — меньшая глубина резкости создает естественное боке, которое поможет отделить объект от фона, идеально подходящее для портретных снимков.

Хотя это в первую очередь портретная камера, 65-мм объектив достаточно длинный, чтобы использовать его в качестве телеобъектива с 2,5-кратным увеличением. Что касается того, почему это «выдвижной» объектив, то он должен сделать телефон тонким — механизм с электроприводом выдвигает объектив наружу во время использования и убирает его после этого.

X2 Pro также имеет лучшую основную камеру, продолжение оригинального Phantom X. В нем используется датчик ISOCELL 3.0 1/1,3 дюйма (Samsung ISOCELL GNV) с разрешением 50 МП (исходный размер пикселя 1,2 мкм). К нему присоединяется сверхширокая 13-мегапиксельная камера, которая также служит макрокамерой, поскольку имеет автофокус.

В то время как большой датчик 1/1,3 дюйма — это грубый способ получить больше света, Phantom X2 использует умный подход. Во-первых, он использует датчик RGBW, где «W» означает белый субпиксель. Этот датчик улавливает на 60% больше света. Кроме того, вместо цельнопластикового объектива, как у Pro, у этой камеры один стеклянный элемент, что увеличивает светопоглощение на 30%. Сочетание этих двух подходов приводит к удвоению количества света, улавливаемого датчиком, по сравнению с традиционной конструкцией.

X2 использует тот же модуль сверхширокоугольной камеры на 13 МП, который имеет макрорежим и добавляет 2-мегапиксельный датчик глубины для вычислительного боке (поскольку нет специального портретного объектива). Оба телефона оснащены одинарными 32-мегапиксельными селфи-камерами (модуль как у Camon 19 Pro).

Phantom X2 Pro выпускается в цветах Mars Orange (который также является экологически чистым изданием с использованием переработанного пластика для задней крышки) и Stardust Grey. Базовый Phantom X2 также доступен в цветах Stardust Grey и Moonlight Silver.

Серия X2 поступит в продажу в ближайшие недели. Сейчас у нас есть цены только для Саудовской Аравии: Phantom X2 стоит 2700 саудовских риалов (720 долларов США/685 евро/59 000 фунтов стерлингов), а Phantom X2 Pro — 3500 саудовских риалов (930 долларов США/885 евро/76 700 фунтов стерлингов).