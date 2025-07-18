Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold

MForum.ru
18.07.2025,
Компания Huawei выпустила первый в мире трехслойный телефон - Huawei Mate XT, толщина которого в сложенном виде составляет 12,8 мм, а в разложенном – 3,6 мм. Ожидается, что Huawei представит Mate XT 2 в Китае в сентябре этого года. Разработку аналогичного устройства ведет и Samsung.
Однако весьма неожиданно компания Tecno анонсировала собственную концепцию трехскладного смартфона под названием Tecno Phantom Ultimate G Fold. Это устройство является продолжением Phantom Ultimate 2, концептуального телефона, впервые представленного на выставке IFA 2024.
Модель Phantom Ultimate G Fold имеет уникальную конструкцию, которая складывается втрое внутрь и позволяет скрыть большой дисплей, когда он не используется. В отличие от аналогов, которые складываются наружу, такая конструкция защищает экран от царапин и повреждений при ударах. Он оснащен 9,94-дюймовым дисплеем, который складывается внутрь на две секции и поддерживается системой с двумя шарнирами, состоящей из каплевидной петли с правой стороны и более крупной петли, которая складывается сверху.
Это обеспечивает складывание без зазоров и надежную и компактную застежку. Дисплей на крышке позволяет использовать смартфон в обычном режиме без необходимости разворачивать устройство целиком. Система шарниров также позволяет поворачивать телефон под разными углами, превращая его в компактное рабочее место.
Компания Tecno утверждает, что Phantom Ultimate G Fold - это самый тонкий на сегодняшний день смартфон, который складывается втрое. Его толщина 11,49 мм в сложенном виде и всего 3,49 мм в разложенном. Благодаря инновациям в материалах и разработке, эти размеры превосходят существующие модели. В петле использована сталь сверхвысокой прочности 2000 МПа, а задняя панель изготовлена из титанового волокна толщиной 0,3 мм. Несмотря на свои компактные размеры, концепт-телефон оснащен высококачественным чипсетом, тройной камерой и аккумулятором емкостью более 5000 мАч.
Конечно, пока речь идет об экспериментальном прототипе, созданном для демонстрации футуристических технологий или дизайнерских новшеств, которых пока нет в обычных смартфонах. Эти устройства в первую очередь разрабатываются для демонстрации того, что возможно в будущем, и обычно не предназначены для коммерческой продажию. Однако компания Tecno подтвердила, что Phantom Ultimate G Fold будет представлен на выставке MWC 2026.
© Антон Печеровый,
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