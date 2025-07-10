Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально

MForum.ru
10.07.2025,
Компания Tecno официально представила серию SPARK 40, призванную переосмыслить смартфоны начального и среднего уровня. В четырех моделях серии – SPARK 40 Pro+, SPARK 40 Pro Pro, SPARK 40 и SPARK 40C – бренд воплотил передовые технологии, премиальный дизайн и функции искусственного интеллекта.
Одной из отличительных особенностей смартфонов серии SPARK 40 является их ультратонкий дизайн. SPARK 40 Pro + привлекает к себе внимание как самый тонкий в мире изогнутый телефон с беспроводной зарядкой, его толщина составляет всего 6,49 мм. Толщина корпуса SPARK 40 Pro составляет 6,69 мм.
Каждое устройство представлено в четырех модных цветах, включая матово-черный, белый и титановый, которые понравятся пользователям поколения Z. Корпус не только стильный, но и прочный, с защитой от пыли и воды по стандарту IP64. Экраны моделей Pro+ и Pro защищены стеклом Corning® Gorilla Glass 7i, благодаря чему они могут выдерживать падение с высоты до 1,5 метров. Телефоны также безотказно работают даже с мокрыми или промасленными пальцами, что является практичным преимуществом при повседневном использовании.
SPARK 40 Pro+ базируется на MediaTek Helio G200, построенному по 6-нм технологическому процессу. Этот чип получил впечатляющую оценку AnTuTu - около 470 000 баллов, что обещает быструю и бесперебойную работу. SPARK 40 Pro оснащен процессором G100 Ultimate.
Все модели серии оснащены аккумулятором емкостью 5200 мАч, поддерживающим заряд Super Flash мощностью 45 Вт. В модели Pro+ впервые в своем ценовом сегменте реализована беспроводная быстрая зарядка мощностью 30 Вт, а также обратная беспроводная зарядка мощностью 5 Вт. За счет функции байпасной зарядки можно снизить нагрев во время игровых сессий. TECNO гарантирует 80% работоспособности аккумулятора даже после 2000 циклов полной зарядки и предоставляет пятилетнюю гарантию на производительность.
SPARK 40 Pro+, как и 40 Pro, оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1,5Kc частотой обновления 144 Гц, обеспечивающим яркие визуальные эффекты и сверхгладкую прокрутку. Частота дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц обеспечивает молниеносный отклик, а максимальная яркость в 4500 нит делает их самыми яркими в своем классе. Дисплей сертифицирован по стандарту SGS Low Blue Light, что обеспечивает комфорт для глаз при длительном использовании. Качество звука улучшается за счет двух стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, которые обеспечивают захватывающий игровой процесс.
TECNO глубоко интегрировала искусственный интеллект в серию SPARK 40 с помощью своего помощника Ella, который работает на таких ведущих платформах, как ChatGPT, DeepSeek и Gemini. Пользователи могут пользоваться интеллектуальными инструментами, такими как поиск по кругу, подведение итогов звонков в режиме реального времени, удаление фоновых объектов на фотографиях и преобразование документа в текст в режиме реального времени. Функции перевода также основаны на искусственном интеллекте. Камеры серии SPARK 40 работают на базе HIOS 15, новейшей программной системы TECNO, которая поддерживает двухсистемный режим и более удобный интерфейс.
Основной камерой в моделях серии SPARK 40 является 50-мегапиксельная матрица с ультрачистой четкостью изображения. Версия Pro+ включает в себя электронную стабилизацию изображения (EIS) и алгоритм TECNO RAW domain для получения более естественных изображений. Для подключения в серию включены такие современные инструменты, как Super WiFi 2.0, GPS 2.0, NFC и даже ИК-пульт дистанционного управления. Функция автономного обмена файлами FreeLink позволяет передавать файлы с устройства на устройство на расстоянии до 200 метров даже в сложных условиях.
С этим запуском TECNO подняла планку возможностей бюджетных смартфонов и смартфонов среднего ценового диапазона. Ультратонкий и прочный дизайн, AMOLED-дисплеи, беспроводная зарядка и расширенные возможности искусственного интеллекта - все это делает смартфоны SPARK 40 series превосходными по доступной цене.
© Антон Печеровый,
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