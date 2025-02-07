Программное обеспечение: МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО

MForum.ru
07.02.2025,
Базовым партнером МегаФон стала Группа Arenadata. Платформа этой компании позволяет МегаФон решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД).
МегаФон приобрел лицензии на 3 продукта вендора:
Эти продукты закрывают текущие потребности МегаФон в хранении и обработке корпоративных данных.
▫️ Базовый компонент, это Arendata DB – решает задачи клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчётности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний; сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни систем‑источников, в том числе биллинговых систем МегаФона.
▫️ Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объёма данных значительно быстрее традиционных систем, без дополнительной нагрузки на хранилище данных.
▫️ ADH предназначена для решения прикладных задач, таких как аналитика больших данных и алгоритмы машинного обучения.
Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности, что подтверждается сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
«Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в МегаФоне, который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешёл в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — говорит Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными МегаФона.
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теги: айти МегаФон программное обеспечение
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