Программное обеспечение: МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО

MForum.ru

Программное обеспечение: МегаФон перевел аналитику на отечественное ПО

07.02.2025, MForum.ru

Базовым партнером МегаФон стала Группа Arenadata. Платформа этой компании позволяет МегаФон решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД).

 

 

МегаФон приобрел лицензии на 3 продукта вендора:

  • систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage,
  • СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse
  • экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объёмов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3‑совместимом Ozone.

Эти продукты закрывают текущие потребности МегаФон в хранении и обработке корпоративных данных.

▫️ Базовый компонент, это Arendata DB – решает задачи клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчётности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний; сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни систем‑источников, в том числе биллинговых систем МегаФона.

▫️ Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объёма данных значительно быстрее традиционных систем, без дополнительной нагрузки на хранилище данных.

▫️ ADH предназначена для решения прикладных задач, таких как аналитика больших данных и алгоритмы машинного обучения.

Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности, что подтверждается сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Соглашению с Группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в МегаФоне, который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешёл в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — говорит Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными МегаФона.

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теги: айти МегаФон программное обеспечение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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