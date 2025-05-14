Видеонаблюдение: Компания Ivideon показала выручку 1.54 млрд в 2024 году

MForum.ru
14.05.2025,
Это неаудированная консолидированная выручка группы компаний, рост - 68% гг. Чистая прибыль выросла в 6.2 раз до 0.38 млрд руб.
Ключевой продукт компании - платформа облачного видеонаблюдения, на нее пришлось более 60% в выручке, в том числе, за счет заключения контрактов по схеме White label с ведущими телеком-операторами, которые затем предлагают продукты экосистемы Ivideon под собственным брендом.
Также на рост финансовых показателей позитивно влиял спрос со стороны маркетплейсов и ПВЗ (пунктов выдачи заказов). Ощутимая доля выручки пришлась на видеокамеры и видеорегистраторы, на устройства для интеграции сторонних камер в облачную платформу, на специализированные серверы. Кратно выросла выручка от реализации решений видеоаналитики.
Компания Ivideon - "выпускник Сколково". К вопросу о том, создаются ли в Сколково востребованные решения и бизнесы.
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теги: облачное видеонаблюдение айти
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