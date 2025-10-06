Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough

MForum.ru
06.10.2025,
В конце прошлого месяца появилась информация, что HMD Global продлила лицензионное соглашение с Nokia. Возможно, скоро появится и первый результат возобновленного партнерства.
По словам надежного информатора по HMD и Nokia, компания работает над вторым поколением Nokia 800 Tough. Оригинальная модель дебютировала в 2019 году и, как следует из названия, была создана как прочное устройство. Изменения, которые может внести в базовую модель, кажутся минимальными. Утечка предполагает, что в новой версии устаревший порт microUSB будет заменен на USB-C, а сам смартфон будет работать на KaiOS 3.1 вместо KaiOS 2.5.2.
Также источник поделился рендером, на котором новинка выглядит почти идентично своему предшественнику. На задней панели есть единственная камера, слева от нее разместилась светодиодная вспышка, справа – решетка динамика.
Учитывая серию устройства, можно с уверенностью ожидать, что оно будет защищено от воды и пыли по стандарту IP68, а также получит сертификат долговечности MIL-STD-810G, как и модель первого поколения.
Для справки, оригинальный Nokia 800 Tough оснащен 2,4-дюймовым TFT-дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 205, 512 МБ оперативной памяти и 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Он также поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, а емкость его аккумулятора составляет 2100 мАч.
Если информация об утечке подтвердится, Nokia 800 Tough (2-го поколения) будет больше похож на легкое обновление, чем на полный редизайн. Пока нет информации о ценах и доступности, но, учитывая, что модель 2019 года была выпущена по цене 110 евро, скорее всего, новинка появится в аналогичном ценовом сегменте.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] CES2025: HMD OffGrid – спутниковый микротерминал / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Использование инновационного экрана в iQOO 15 подтверждено официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: MediaTek официально представила флагманский чипсет Dimensity 9500 / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 и GT 8 Pro представят в следующем месяце / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50i представлен официально
19.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 8 может получить чипсет Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Смартфон Xiaomi 17 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru