Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough

В конце прошлого месяца появилась информация, что HMD Global продлила лицензионное соглашение с Nokia. Возможно, скоро появится и первый результат возобновленного партнерства.

По словам надежного информатора по HMD и Nokia, компания работает над вторым поколением Nokia 800 Tough. Оригинальная модель дебютировала в 2019 году и, как следует из названия, была создана как прочное устройство. Изменения, которые может внести в базовую модель, кажутся минимальными. Утечка предполагает, что в новой версии устаревший порт microUSB будет заменен на USB-C, а сам смартфон будет работать на KaiOS 3.1 вместо KaiOS 2.5.2.

Также источник поделился рендером, на котором новинка выглядит почти идентично своему предшественнику. На задней панели есть единственная камера, слева от нее разместилась светодиодная вспышка, справа – решетка динамика.

Учитывая серию устройства, можно с уверенностью ожидать, что оно будет защищено от воды и пыли по стандарту IP68, а также получит сертификат долговечности MIL-STD-810G, как и модель первого поколения.

Для справки, оригинальный Nokia 800 Tough оснащен 2,4-дюймовым TFT-дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 205, 512 МБ оперативной памяти и 2-мегапиксельной камерой на задней панели. Он также поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, а емкость его аккумулятора составляет 2100 мАч.

Если информация об утечке подтвердится, Nokia 800 Tough (2-го поколения) будет больше похож на легкое обновление, чем на полный редизайн. Пока нет информации о ценах и доступности, но, учитывая, что модель 2019 года была выпущена по цене 110 евро, скорее всего, новинка появится в аналогичном ценовом сегменте.