Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии

06.10.2025, MForum.ru

Пару дней назад Samsung официально представила Galaxy M07, а теперь на индийском сайте компании появился Galaxy F07.

Модели M07, F07 и ранее выпущенный для глобального рынка A07 – представляют собой одно и то же устройство с разными названиями и разными цветовыми решениями. Например, модель F07 доступна только в зеленом цвете, а модель M07 - только в черном.

Как и два своих собрата, Galaxy F07 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1600 пикселей с частотой обновления 90 Гц, SoC MediaTek Helio G99 (следовательно, сети только 4G), 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ расширяемой памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины, 8-мегапиксельную камеру для селфи. Также упомянем 3,5-мм разъем для наушников и датчик отпечатков пальцев. В плане поддержки Samsung обещает шесть крупных обновлений Android и шесть лет обновлений системы безопасности.

Цена Samsung Galaxy F07 в Индии составляет 7 699 индийских рупий. Для сравнения в России цена (технически идентичного) Samsung Galaxy A07 с 64 Гб встроенной памяти составляет 8-9 тысяч рублей.