Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально

05.09.2025, MForum.ru

На выставке IFA в Берлине официально дебютировал Samsung Galaxy S25 FE. Внешне он похож на предыдущую модель S24 FE, но оснащен батареей большего размера и другими улучшениями. Аппарат работает под управлением Android 16 с One UI 8 «из коробки», производитель обещает семь лет обновлений ОС и исправлений безопасности.

Samsung Galaxy S25 FE базируется на 4-нм процессоре Exynos 2400 SoC, дополненном 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Испарительная камера системы охлаждения новинки на 10% больше, чем в S24 FE. Также Galaxy S25 FE оснащен немного увеличенной батареей емкостью 4900 мАч и поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.

На передней панели Samsung Galaxy S25 FE расположен 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X LTPS разрешением Full HD+ с максимальной яркостью 1900 нит и частотой обновления 120 Гц. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, в вырезе экрана размещена фронтальная камера разрешением 12 Мп.

Тыловая камера Galaxy S25 FE включает в себя 3 сенсора и, похоже, использует те же датчики, что и прошлогодняя модель: основной 50-мегапиксельный сенсор с объективом f/1.8 и OIS, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера f/2.2 с углом обзора 123 градуса и 8-мегапиксельный 3-кратный телеобъектив с объективом f/2.4 и OIS.

Корпус Samsung Galaxy S25 FE толщиной 7,4 мм сертифицирован по стандарту IP68 для защиты от воды и пыли. Для защиты телефона используется Corning Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади, а центральная алюминиевая рамка armor, по словам Samsung, стала прочнее, чем раньше.

Samsung Galaxy S25 FE оснащен Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E и множеством функций искусственного интеллекта, таких как Gemini Live, ProVisual Engine, панель "Сейчас", "Круг для поиска", "Генеративное редактирование", "Портретная студия", "Стирание звука" и мгновенная замедленная съемка. Он также поддерживает беспроводную зарядку и подзарядку в обратном направлении.

Samsung Galaxy S25 FE предлагается в четырех цветовых вариантах: светло-сером Icyblue, темно-сером Jetblack, темно-синем Navy и белом. Цена за вариант емкостью 8 ГБ / 128 ГБ начинается от 749 евро (875 долларов США). Стоимость 8 ГБ/256 ГБ составляет 809 евро (945 долларов), модель 8 ГБ/512 ГБ обойдется в 929 евро (1084 доллара).

