Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G

01.09.2025, MForum.ru

Компания TCL собирается представить новое дополнение линейки NxtPaper на выставке IFA 2025. И новинка уже замечена в сети. Ранее на сайте Amazon в Германии были опубликованы подробности о TCL NxtPaper 60 Ultra 5G в преддверии его ожидаемого дебюта 5 сентября.

Согласно объявлению, TCL NxtPaper 60 Ultra 5G будет оснащено гигантским 7,2-дюймовым дисплеем FHD+ NxtPaper с частотой обновления 120 Гц. Напомню, технология NxtPaper от TCL разработана для уменьшения бликов и синего свечения, придавая экрану более приятный для глаз вид бумаги.

Другие характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G включают MediaTek Dimensity 7400, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти для хранения данных и Android 15 "из коробки" (удивительно для предтопового устройства с учетом момента выхода Android 16 в июне).

Новинка будет поставляться в цвете Nebula Black. Следуя примеру Apple и Samsung, в комплект поставки TCL входит только кабель USB-C, без адаптера питания. Емкость аккумулятора не указана, хотя в списке указано, что он обеспечивает “длительную” работу (ранее в утечках упоминалась цифра 5200 мАч).

Конфигурация тыловой камеры будет включать в себя 50 Мп основной сенсор, 50 Мп сенсор с перископной оптикой и OIS и 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом. Фронтальная камера – 32 Мп.

NxtPaper 60 Ultra, похоже, ориентирован на премиум-сегмент среднего ценового сегмента – цена на Amazon в Германии составляет 479,99 евро. Это выгодно отличает его от таких телефонов, как Samsung Galaxy S24FE, а благодаря большому 7,2-дюймовому дисплею он отличается удобством чтения.

Компания TCL продвигает технологию NxtPaper в качестве уникальной альтернативы стандартным OLED- и ЖК-панелям. Предыдущие устройства, такие как TCL 60 XE NxtPaper 5G, также подчеркивали визуальный комфорт и иногда включали поддержку стилуса — то, что TCL смогла расширить на выставке IFA.