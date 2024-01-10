CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

10.01.2024, MForum.ru

В рамках CES 2024 компания TCL представила смартфоны 50-й серии. Модельный ряд состоит из семи устройств, пять из них нацелены на рынок США. Две новинки будут оснащены дисплеем Nxtpaper, который мы уже видели в TCL 40 Nxtpaper 5G.

50-я серия смартфонов TCL будет включать в себя 7 устройств: TCL 50 SE, TCL 50 5G, TCL 50 XE 5G, TCL 50 XE NxtPaper 5G, TCL 50 XL 5G, TCL 50 XL NxtPaper 5G, TCL 50 LE.

TCL 50 XL 5G получит 6,8-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления экрана 120 Гц. TCL 50 XE 5G оснастят меньшей по размеру 6,6-дюймовой панелью разрешением HD+, но с частотой 90 Гц. Обе новинки получат основные камеры разрешением 50 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5010 мАч. Кроме того, для TCL 50 XE будет доступен вариант с 128 ГБ встроенной памяти.

50 XL NxtPaper и 50 XE NxtPaper, по сути, являются одним и тем же телефоном, оснащенным фирменной безбликовой панелью компании. Это будут первые телефоны с таким дисплеем на рынке США, поскольку TCL 40 NxtPaper был доступен только в Европе.

TCL 50 LE получит 6,6-дюймовую панель HD+ с частотой обновления 90 Гц, что и XE, но только две камеры сзади, основная лишь разрешением 13 МП. Емкость аккумулятора этого смартфона составит 4000 мАч, объем оперативной памяти — 4 ГБ в сочетании с хранилищем на 64 ГБ. Говорят, этот телефон является надежным и высокопроизводительным устройством, но при этом он явно самый доступный из всех.

Остальные детали пока не раскрываются.