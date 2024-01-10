CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

MForum.ru

CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

10.01.2024, MForum.ru

В рамках CES 2024 компания TCL представила смартфоны 50-й серии. Модельный ряд состоит из семи устройств, пять из них нацелены на рынок США. Две новинки будут оснащены дисплеем Nxtpaper, который мы уже видели в TCL 40 Nxtpaper 5G.

50-я серия смартфонов TCL будет включать в себя 7 устройств: TCL 50 SE, TCL 50 5G, TCL 50 XE 5G, TCL 50 XE NxtPaper 5G, TCL 50 XL 5G, TCL 50 XL NxtPaper 5G, TCL 50 LE.

CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

TCL 50 XL 5G получит 6,8-дюймовый экран Full HD+ с частотой обновления экрана 120 Гц. TCL 50 XE 5G оснастят меньшей по размеру 6,6-дюймовой панелью разрешением HD+, но с частотой 90 Гц. Обе новинки получат основные камеры разрешением 50 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5010 мАч. Кроме того, для TCL 50 XE будет доступен вариант с 128 ГБ встроенной памяти.

CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

50 XL NxtPaper и 50 XE NxtPaper, по сути, являются одним и тем же телефоном, оснащенным фирменной безбликовой панелью компании. Это будут первые телефоны с таким дисплеем на рынке США, поскольку TCL 40 NxtPaper был доступен только в Европе.

CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

TCL 50 LE получит 6,6-дюймовую панель HD+ с частотой обновления 90 Гц, что и XE, но только две камеры сзади, основная лишь разрешением 13 МП. Емкость аккумулятора этого смартфона составит 4000 мАч, объем оперативной памяти — 4 ГБ в сочетании с хранилищем на 64 ГБ. Говорят, этот телефон является надежным и высокопроизводительным устройством, но при этом он явно самый доступный из всех.

Остальные детали пока не раскрываются.

CES 2024: TCL представила линейку смартфонов 2024 модельного года

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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