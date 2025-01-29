Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае

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Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае

29.01.2025, MForum.ru

TCL выпустила в Китае смартфон P10 Color Ink Eye Protection, который можно приобрести по цене 1998 юаней (276 долларов США).

Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае

Устройство оснащено экраном с технологией NXTPAPER размером 6,78 дюйма разрешением 1080 × 2460 точек при частоте обновления 120 Гц.

Напомню, NXTPAPER — технология отображения, разработанная TCL, которая обеспечивает бумажный, безбликовый просмотр, уделяя при этом приоритетное внимание комфорту глаз и энергоэффективности. Он имеет матовую антибликовую поверхность, которая минимизирует блики и фильтрует более 50% вредного синего света, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании.

В отличие от e-ink, NXTPAPER поддерживает полноцветные изображения, что делает его универсальным для чтения, потребления мультимедиа и игр. Он устраняет необходимость в подсветке, отражая естественный свет, обеспечивая четкое и яркое изображение при экономии энергии, что позволяет продлить срок службы батареи. Уникальной особенностью является кнопка NXTPAPER на боковой стороне, которая позволяет пользователям быстро активировать режим «суперчтения».

Основа аппаратной части TCL P10 Color Ink Eye Protection – чипсет серии Dimensity 6000. Новинка предлагается в конфигурациях с 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти. Также отметим программные функции на основе технологий искусственного интеллекта – глобального помощника AI, предлагающего такие функции, как защита глаз AI, написание AI и голосовые заметки AI.

TCL P10 Color Ink Eye Protection может похвастаться тройной задней камерой: 108-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. Для селфи предназначена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5010 мАч, данные о мощности быстрой зарядки не приводятся. Габариты новинки 167,6 x 75,5 x 7,99 мм, вес 196 г.

Анонсы: TCL P10 Color Ink Eye Protection с технологией NXTPAPER представлен в Китае

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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