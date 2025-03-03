Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0

03.03.2025, MForum.ru

На MWC компания TCL представила два новых телефона серии 60. Дуэт состоит из TCL 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 и TCL 60 R. Оба устройства являются смартфонами начального уровня.

TCL 60 SE Nxtpaper 5G оснащен экраном 6,7 дюйма при разрешении HD+ и частоте обновления до 120 Гц. Дисплей Nxtpaper получил антибликовое покрытие и три режима, помогающие снизить нагрузку на глаза во время чтения. Один из них называется Max Ink Mode, который обеспечивает до 7 дней чтения благодаря низкому энергопотреблению. Кроме того, TCL оснастила 60 SE некоторыми функциями ИИ, которые были разработаны в партнерстве с Microsoft.

Аппаратная часть TCL 60 SE Nxtpaper 5G базируется на чипсете MediaTek Dimensity 6300 дополненном 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Фоточасть включает 50 Мп основной и 5 Мп вспомогательный сенсоры.

Цена установлена на уровне 189 евро, телефон будет доступен в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке. Также компания может предложить базовую модель 60 SE без экрана Nxtpaper с чипсетом LTE-only, ее цена и доступность еще не подтверждены.

TCL 60 R имеет схожие характеристики дисплея: 6,7 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, но без технологии Nxtpaper. Он оснащен Nxturbo, аппаратным ускорителем, который обеспечивает более быстрый запуск приложений, более плавную загрузку изображений и улучшенный опыт прокрутки.

Основа «железа» тот же чипсет Dimensity 6300, объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – до 128 Гб. Тыловая камера – 50 Мп, фронтальная – 8 Мп. За автономность отвечает АКБ емкостью 5200 мАч. Одна из особенностей, которая понравится поклонникам таких доступных устройств – повышенная защита от брызг. Цена TCL 60 R 5G составит €119, новинка будет продаваться в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.