Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus

MForum.ru
10.01.2025,
Участие TCL в выставке CES 2025 позволило компании представить свою новейшую технологию Nxtpaper 4.0. Напомню, это инновационная технология отображения подразумевает полноцветный дисплей на электронных чернилах.
Первым устройством с дисплеем v4.0 стал новый Nxtpaper 11 Plus, который TCL называет своим первым планшетом на базе искусственного интеллекта. Nxtpaper 4.0 реализует передовую технологию нано-матричной литографии для повышения четкости отображения. Компания заявила, что эта технология позволяет просматривать медиафайлы с высоким разрешением и читать мелкие тексты в документах, а панель обеспечивает 100%-ный охват цветовой гаммы sRGB.
Точный размер дисплея планшета составляет 11,5 дюйма при разрешении 2,2K. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, а яркость — 550 нит при солнечном свете. Также поддерживается T-Pen — собственный стилус TCL.
TCL Nxtpaper 11 Plus поставляется с Circle to Search, интеллектуальной функцией Google для поиска всего, что находится на экране. Другие функции ИИ включают Smart Voice Memo, которая транскрибирует и суммирует обсуждения; AI Subtitles, которые предоставляют субтитры в реальном времени; и Smart Translator, который работает с текстом, изображениями и аудио.
Пока компания не раскрывает более подробную информацию о планшете, включая цены или доступность. Зато сообщается, что уже скоро появится еще больше устройств с экранами Nxtpaper 4.0.
© Антон Печеровый,
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