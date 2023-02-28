Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники

28.02.2023, MForum.ru

В дополнение к TCL 40 X, XE и XL компания также представила доступную модель, которая дешевле анонсированного на CES TCL 408. компания также продемонстрировала наушники TWS с шумоподавлением и портативный 5G Wi-Fi-роутер.

TCL 406 стоит 120 долларов, что на 10 долларов меньше, чем 408. Основной источник экономии – камера. Новая модель получила 13-мегапиксельный сенсор вместо 50-мегапиксельного. Новинка по-прежнему работает на полной версии Android и даже поставляется с версией 13 из коробки. В остальном эти два телефона очень похожи. У них 6,6-дюймовые дисплеи HD+, стереодинамики и батареи емкостью 5000 мАч. TCL 406 сразу же поступит в продажу в Европе и вскоре появится в других регионах.

TCL была представлена в сегменте наушников TWS со своей моделью Moveaudio, хотя после представления S600 в 2021 году у них был перерыв в год. Теперь он вернулся со своими самыми дешевыми наушниками с активным шумоподавлением (ANC). TCL Moveaudio Neo имеет как ANC для прослушивания музыки, так и шумоподавление для голосовых вызовов. ANC снижает уровень шума до 28 дБ. Также доступен режим прозрачности для тех случаев, когда вам нужно слышать окружающий мир.

Наушники Neo поддерживают технологию Fast Pair от Google, поэтому их сопряжение с последним телефоном Android должно быть таким же простым, как открытие кейса и нажатие кнопки сопряжения на экране.

Наушники имеют 10-мм драйверы и сенсорное управление, а также 4 режима эквалайзера. Каждый наушник весит 4,5 г и имеет класс защиты IP54, поэтому дождь и грязь не должны быть проблемой. Кейс весит 41г. Наушники могут работать до 7 часов непрерывного воспроизведения, общее время прослушивания с включенным футляром составляет 40 часов. Зарядка осуществляется через USB-C и довольно быстро, 10 минут хватает на 100 минут воспроизведения.

TCL Moveaudio Neo стоит 50 долларов. Для сравнения, S600 стоит 100 долларов, S180 (тоже с ANC) обычно 80 долларов. Однако S180 имеет более короткое время автономной работы (30 часов) и не имеет быстрого соединения.

TCL Linkzone MW512 — это точка доступа Wi-Fi 5G, работающая в диапазоне ниже 6 ГГц. Он имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс благодаря встроенному дисплею, поэтому вы можете следить за состоянием подключения, временем работы от батареи и другими параметрами.

Существует также Linkzone MW63, который поддерживает соединение 4G (Cat. 6, до 300 Мбит/с входящего и до 50 Мбит/с входящего) и поддерживает eSIM, поэтому не нужно покупать физическую SIM-карту. Это карманное устройство может подключить до 32 устройств к Интернету через Wi-Fi 5 (ac на скорости 867 Мбит/с), его батарея емкостью 2150 мАч обеспечивает до 8 часов работы (в режиме ожидания до 300 часов). Информация о ценах и доступности точек доступа Linkzone будет объявлена в ближайшее время.