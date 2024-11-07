Электроника: В Шушарах свернули производство телевизоров

MForum.ru
07.11.2024,
Завод гонконгской компании TPV Technology в Шушарах, Ленобласть, в конце октября 2024 года свернул производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов. Об этом сообщает КоммерсантЪ. Завод действовал с середины 2011 года.
Участники рынка по-разному оценивают причины закрытия производства.
Одни уверены, что китайские владельцы решили не рисковать получением санкций США и ЕС. Кроме того, стало сложно оплачивать компоненты через Китай.
Другие считают, что дело банально в конкуренции, уровень которой TPV не устроил. Кто-то упоминает имиджевые риски для бренда из-за работы с РФ.
В пользу первой гипотезы – прекращение TCL поставок комплектующих в Россию в июле 2024 из-за санкций (на воронежский Квант и подмосковной STI Group). Ранее, еще в 2022 году, прекратила поставки на воронежский Квант компания Xiaomi.
Телевизоры все еще остаются востребованным в России товаром – за 9 месяцев 2024 года их было продано 5,24 млн - оценка Holodilnik.ru, что соответствует его снижению на 9,5% гг при росте в деньгах на 5,2% до 152,6 млн (по этим цифрам можно судить о реальной инфляции).
Оценки участников рынка заметно различаются, например, М.Видео-Эльдорадо оценивает объем продаж телевизоров за 7 месяцев 2024 года в 5,6 млн (+25% гг) и объем в 163 млрд руб. (+48%).
Пока что не приходится говорить о возможном дефиците ТВ в РФ из-за сокращения производства - освобождающийся рынок займут другие китайские бренды, прежде всего Haier и Hisense, кроме того, будет шанс у российских белорусских производителей улучшить свои позиции. А вот Philips. которая могла рассчитывать на неплохие позиции на рынке после ухода с него LG и Samsung, вряд ли теперь ее добьётся, теперь вряд ли сохранит значимую долю рынка, упадет и доля Sony и Sharp, которая и без того была менее 1% у каждого.
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теги: производство электроники электроника бытовая электроника производство телевизоров
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