Электроника: В Шушарах свернули производство телевизоров

07.11.2024, MForum.ru

Завод гонконгской компании TPV Technology в Шушарах, Ленобласть, в конце октября 2024 года свернул производство телевизоров Philips, Sony, Sharp и других брендов. Об этом сообщает КоммерсантЪ. Завод действовал с середины 2011 года.

Участники рынка по-разному оценивают причины закрытия производства.

Одни уверены, что китайские владельцы решили не рисковать получением санкций США и ЕС. Кроме того, стало сложно оплачивать компоненты через Китай.

Другие считают, что дело банально в конкуренции, уровень которой TPV не устроил. Кто-то упоминает имиджевые риски для бренда из-за работы с РФ.

В пользу первой гипотезы – прекращение TCL поставок комплектующих в Россию в июле 2024 из-за санкций (на воронежский Квант и подмосковной STI Group). Ранее, еще в 2022 году, прекратила поставки на воронежский Квант компания Xiaomi.

Телевизоры все еще остаются востребованным в России товаром – за 9 месяцев 2024 года их было продано 5,24 млн - оценка Holodilnik.ru, что соответствует его снижению на 9,5% гг при росте в деньгах на 5,2% до 152,6 млн (по этим цифрам можно судить о реальной инфляции).

Оценки участников рынка заметно различаются, например, М.Видео-Эльдорадо оценивает объем продаж телевизоров за 7 месяцев 2024 года в 5,6 млн (+25% гг) и объем в 163 млрд руб. (+48%).

Пока что не приходится говорить о возможном дефиците ТВ в РФ из-за сокращения производства - освобождающийся рынок займут другие китайские бренды, прежде всего Haier и Hisense, кроме того, будет шанс у российских белорусских производителей улучшить свои позиции. А вот Philips. которая могла рассчитывать на неплохие позиции на рынке после ухода с него LG и Samsung, вряд ли теперь ее добьётся, теперь вряд ли сохранит значимую долю рынка, упадет и доля Sony и Sharp, которая и без того была менее 1% у каждого.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: производство электроники электроника бытовая электроника производство телевизоров

--