Производство электроники: ВНИИФТРИ в начале февраля 2025 года запустил в эксплуатацию новую линию поверхностного монтажа компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств

MForum.ru
07.03.2025,
Линия предназначена для выпуска универсальных цифровых осциллографов, разработанных в институте с полосой пропускания до 1 ГГц. (Это, например, модели C8-3100, C8-3050, C8-3035 с дифференцированными активными пробниками).
Производительность линии – до 40 тысяч компонентов в час. Она оснащена системой для групповой пайки компонентов, что обеспечивает не только стабильную повторяемость этапов, но и контроль температурного режима, а также точность и надежность соединений.
Контроль качества производимых изделий обеспечивает современная автоматическая установка 3D-оптической инспекции.
ВНИИФТРИ сейчас реализует 5 ОКР, в рамках которых разрабатывается 11 продуктов в области радиотехнических измерений.
ВНИИФТРИ – это Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: электроника производство электроники измерительная техника
--
Публикации по теме:
04.03. [Новости компаний] Производство электроники: Российскую электронику подделывают все активнее / MForum.ru
04.03. [Новости компаний] Производство электроники: Отечественные производители электроники нарастили штат, несмотря на дефицит кадров / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Электроника: В Шушарах свернули производство телевизоров / MForum.ru
06.01. [Новости компаний] Печатные платы - производство / MForum.ru
29.10. [Новости компаний] Развитие сетей: 6G потребует подключения оптикой 100% базовых станций в Индии, сейчас проникновение оптоволоконных подключений достигает 38% / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3a) Pro представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Tecno представляет Camon 40, Camon 40 Pro, Camon 40 Pro 5G и Camon 40 Premier 5G / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Vivo T4x поставляется с емкой батареей и 50-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Новейшие iPad Air поставляются с чипом M3 от Apple / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: iPad (2025) дебютирует с чипом A16 и без Apple Intelligence / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 14 Pro Lite на базе Snapdragon 7s Gen 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Poco M7 5G – 50 Мп камера и 4 года обновлений безопасности / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Flyme OS жива, Meizu возвращается! / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru