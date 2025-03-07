Производство электроники: ВНИИФТРИ в начале февраля 2025 года запустил в эксплуатацию новую линию поверхностного монтажа компонентов на печатных платах для создания сложных электронных устройств

07.03.2025, MForum.ru

Линия предназначена для выпуска универсальных цифровых осциллографов, разработанных в институте с полосой пропускания до 1 ГГц. (Это, например, модели C8-3100, C8-3050, C8-3035 с дифференцированными активными пробниками).

Производительность линии – до 40 тысяч компонентов в час. Она оснащена системой для групповой пайки компонентов, что обеспечивает не только стабильную повторяемость этапов, но и контроль температурного режима, а также точность и надежность соединений.

Контроль качества производимых изделий обеспечивает современная автоматическая установка 3D-оптической инспекции.

ВНИИФТРИ сейчас реализует 5 ОКР, в рамках которых разрабатывается 11 продуктов в области радиотехнических измерений.

ВНИИФТРИ – это Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта.

по материалам ВНИИФТРИ

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теги: электроника производство электроники измерительная техника

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