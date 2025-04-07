Услуги: Первые последствия роста мощностей контрактных производств электроники в России

MForum.ru
07.04.2025,
В России растут производственные мощности контрактных производств электроники. Рост конкуренции между ними закономерно приводит к снижению расценок на контрактное производство. Это уже начало давить на участников рынка. Более других страдают российские бренды, которые обзавелись собственным производством. У них себестоимость производства зачастую оказывается выше, прежде всего, из-за того, что это собственное производство загружено как правило, в меньшей степени, чем контрактное. На эту проблему на днях обратил внимание КоммерсантЪ.
К чему это приведет? К неконкурентным ценам на продукцию таких брендов. Что делать?
Разумный вариант действий (не единственный) – выделить собственные производственные мощности в отдельное предприятие, которое должно освоить работу по контрактной модели, в том числе, конкурируя с рынком за заказы материнской компании. Прежде всего для того, чтобы вернуть производству загрузку, а с ней и рентабельность. В целом брендам свои заказы стоит размещать не обязательно на своем производстве, а на том, где соотношение цена-качество окажется оптимальным.
Кто-то в этой ситуации, вероятно, не выдержит конкурентной борьбы, продаст производство или оборудование. Консолидация рынка – следующий пункт повестки.
Тем не менее, несмотря на бодрое открытие в России в последние годы порядка двух десятков контрактных производств электроники и заметное, на 20-30% снижение расценок на их услуги, все же эти расценки остаются более высокими, чем при размещении заказов в Китае. Здесь впору вспомнить о производительности труда, например, а может быть о налогах, прямых и косвенных, а может быть о КС ЦБ и т.п.
Одной из проблем российского рынка остается неравномерность спроса на контрактное производство по кварталам, максимум загрузки приходится на конец года, минимум – на первый квартал. Эту тему мы сегодня уже затрагивали, здесь некоторую помощь может оказать регулирование. Но в целом, тратить деньги в конце года и расслабляться в начале года, это национальная традиция.
Возвращаясь к альтернативам - можно пытаться занимать уникальные ниши, где конкуренция меньше. Например, осваивать контрактное производство радиооборудования - у него есть специфика. Выбирать для размещения производств удобные локации с хорошей и недорогой логистикой и близкими надежными источниками недорогой электроэнергии. Повышать уровень автоматизации производства до "темных" цехов. В общем, действовать не числом, а умением.
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теги: контрактное производство электроники
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