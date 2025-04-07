Производство электроники: Правительство может обязать ведомства и госкомпании закупать российскую электронику по полной предоплате

MForum.ru
07.04.2025,
Пока что это не реализовано, но Минфин и Минпромторг получили задание «проработать» тему до 6 июня. Можно говорить о расширении практики форвардных контрактов. Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.
Плюсы: 100% предоплата снизит издержки производителей электроники. Им можно будет не искать дорогие из-за высокой КС заемные средства, в этом качестве выступит 100%-ная предоплата.
Минусы: полная предоплата снижает стимулы к поставке вовремя и к борьбе за качество.
В целом это все напоминает «латание дыр» в проблемной ситуации. Вначале сделать высокую КС ЦБ, которая препятствует развитию производства, а затем «латать» эту ситуацию на скорую руку мерами типа предоплаты. Вместо этого нужно снижать КС и делать доступными традиционные финансовые инструменты – кредиты, займы и т.п.
Среди других инициатив - обсуждается исключение ряда иностранных брендов из списка параллельного импорта. Это, понятно, опять же на руку российским производителям, т.к. снизит уровень конкуренции для них.
Третья идея – обязать формировать закупки электроники в 1-м квартале, поскольку сейчас они как правило группируются в конце года, что создает большую неравномерность в загрузке производственных мощностей. Это было бы логично.
В целом регулирования все больше и больше. Насколько это хорошо… покажет время.
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теги: производство электроники регулирование
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