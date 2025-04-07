Производство электроники: Правительство может обязать ведомства и госкомпании закупать российскую электронику по полной предоплате

07.04.2025, MForum.ru

Пока что это не реализовано, но Минфин и Минпромторг получили задание «проработать» тему до 6 июня. Можно говорить о расширении практики форвардных контрактов. Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ.

Плюсы: 100% предоплата снизит издержки производителей электроники. Им можно будет не искать дорогие из-за высокой КС заемные средства, в этом качестве выступит 100%-ная предоплата.

Минусы: полная предоплата снижает стимулы к поставке вовремя и к борьбе за качество.

В целом это все напоминает «латание дыр» в проблемной ситуации. Вначале сделать высокую КС ЦБ, которая препятствует развитию производства, а затем «латать» эту ситуацию на скорую руку мерами типа предоплаты. Вместо этого нужно снижать КС и делать доступными традиционные финансовые инструменты – кредиты, займы и т.п.

Среди других инициатив - обсуждается исключение ряда иностранных брендов из списка параллельного импорта. Это, понятно, опять же на руку российским производителям, т.к. снизит уровень конкуренции для них.

Третья идея – обязать формировать закупки электроники в 1-м квартале, поскольку сейчас они как правило группируются в конце года, что создает большую неравномерность в загрузке производственных мощностей. Это было бы логично.

В целом регулирования все больше и больше. Насколько это хорошо… покажет время.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: производство электроники регулирование

--