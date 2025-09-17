Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro

17.09.2025, MForum.ru

Компания BOE представила усовершенствованный дисплей ADS Pro (IPS LCD) для смартфонов. Это 6,74-дюймовая панель с разрешением 2720 × 1224 пикселей, что обеспечивает плотность изображения около 443 точек на дюйм.

Дисплей будет работать с переменной частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Когда говорят "переменная", имеются в виду фиксированные частоты, скорее всего: 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц/144 Гц.

Новая панель обеспечивает максимальную яркость дисплея в целом на уровне около 1500 нит. И все это при снижении энергопотребления примерно на 20% по сравнению с аналогичными панелями. Кроме того, дисплей недорогой, что позволяет ожидать его в бюджетных телефонах стоимостью менее 150 евро.

Напомню, BOE Technology Group (ранее Beijing Oriental Electronics Group) - один из крупнейших и наиболее результативных производителей дисплеев для мобильных устройств на сегодняшний день. Компания выпускает жидкокристаллические, OLED и гибкие дисплеи.