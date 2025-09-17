MForum.ru
17.09.2025,
Компания BOE представила усовершенствованный дисплей ADS Pro (IPS LCD) для смартфонов. Это 6,74-дюймовая панель с разрешением 2720 × 1224 пикселей, что обеспечивает плотность изображения около 443 точек на дюйм.
Дисплей будет работать с переменной частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Когда говорят "переменная", имеются в виду фиксированные частоты, скорее всего: 30 Гц, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц/144 Гц.
Новая панель обеспечивает максимальную яркость дисплея в целом на уровне около 1500 нит. И все это при снижении энергопотребления примерно на 20% по сравнению с аналогичными панелями. Кроме того, дисплей недорогой, что позволяет ожидать его в бюджетных телефонах стоимостью менее 150 евро.
Напомню, BOE Technology Group (ранее Beijing Oriental Electronics Group) - один из крупнейших и наиболее результативных производителей дисплеев для мобильных устройств на сегодняшний день. Компания выпускает жидкокристаллические, OLED и гибкие дисплеи.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлена Nubia Z70S Ultra с крупным сенсором 1/1,3'' / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Компания BOE представила дисплей ADS Pro / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru