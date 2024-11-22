Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой

MForum.ru
22.11.2024,
Nubia Z70 Ultra – последнее пополнение в семействе Nubia, предлагающее первоклассные характеристики в знакомом дизайне. Новинка стала преемником прошлогоднего Z60 Ultra с рядом обновлений, включая новейший чипсет Snapdragon 8 Elite, более яркий экран и улучшенные камеры.
Дисплей Z70 Ultra увеличился до 6,85 дюймов, он может похвастаться более высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Есть небольшое увеличение разрешения, до 1216x2688 пикселей. Также стали тоньше боковые рамки, сузившиеся до 1,25 мм, что делает их самыми тонкими рамками среди всех смартфонов.
Панель AMOLED производства BOE оснащена оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем и селфи-камерой седьмого поколения под экраном. Разрешение сэлфи камеры составляет 16 МП, область экрана под сенсором 430ppi. Также Nubia внедрила усовершенствованный алгоритм для более четких селфи.
Тыловая камера Nubia Z70 Ultra использует основной сенсор 50 МП на базе датчика IMX906 с 35-миллиметровой оптикой. Главным дополнением к основной камере является объектив с переменной диафрагмой, который охватывает значения от f/1.59 до f/4.0.
Основной сенсор дополнен перископическим модулем 64 МП (OV64B) с 2,7-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем 50 МП (OV50D) с автофокусом, эквивалентным 70 мм.
Также появилась новая кнопка камеры — полунажатие для фокусировки и полное нажатие для съемки изображения.
Z70 Ultra работает под управлением Nebula AIOS на базе Android 15, что обеспечивает множество функций искусственного интеллекта. Новинка также получила степень защиты IP69, двустороннюю спутниковую связь и кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6150 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.
Nubia Z70 Ultra выпускается в черном, янтарном и ограниченном тираже Starry Night Blue, вдохновленном картиной Винсента Ван Гога «Звездная ночь». Базовая комплектация 12/256 ГБ начинается от 4599 юаней (635 долларов США), а топовая версия с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ будет продаваться за 6299 юаней (870 долларов США). Z70 Ultra уже доступен для предварительного заказа в Китае в ZTE Mall, JD.com. Tmall, Douyin. Отгрузки начнутся 25 ноября. Глобальный релиз намечен на 26 ноября.
© Антон Печервый,
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