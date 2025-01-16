Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии

MForum.ru
16.01.2025,
Бренд ZTE анонсировал Nubia Flip 2 в Японии. Напомню, это смартфон был замечен в TENAA пару месяцев назад. Его основные отличия от предшественника заключаются в улучшенном экране, водонепроницаемости и новом чипсете MediaTek.
Внутри Nubia Flip 2 – складной 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+. В вырезе экрана размещена 32 Мп фронтальная камера. Встроенного в экран дактилоскопического сенсора нет, он встроен в клавишу включения.
Тыловая камера состоит из двух сенсоров, расположенных вертикально друг над другом. Основной сенсор – 50 Мп, вспомогательный – 2 Мп датчик глубины сцены.
Внешний экран – 3-дюймовый разрешением 682 x 422 пикселей. Он может отображать быстрые уведомления, а также предлагает некоторую навигацию по приложениям, но nubia не раскрывает, будут ли какие-то конкретные приложения, которые будут работать на маленьком экране.
Основа аппаратной платформы Nubia Flip 2 —Dimensity 7300X. Этот чип схож с обычным 7300, но адаптирован для смартфонов с двумя дисплеями. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, ОЗУ — 6 ГБ.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4300 мАч, поддерживающий зарядку PD 3.0. По утверждению производителя, зарядка от 0 до 100% занимает 55 минут. Корпус спроектирован таким образом, что имеет степень водонепроницаемости IPX2 (от капель воды) и IP4X (защищен от предметов диаметром более 1 мм)
В программной части Nubia Flip 2 работает под управлением Android 14. На официальной странице новинки упоминается множество функций ИИ, включая настраиваемого помощника, который работает с локальными приложениями в Японии, такими как Line. Одна из самых крутых функций — ответ ИИ, когда пользователь потерял свое устройство (или просто не хочет отвечать).
Nubia Flip 2 поставляется в черном, белом или синем цветах. Цена составляет 64 080 иен, что эквивалентно 410 долларов США. Старт продаж запланирован на 23 января.
© Антон Печеровый,
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