Анонсы: ZTE Nubia Z70S Ultra выходит на международные рынки

14.05.2025, MForum.ru

В апреле Nubia представила Z70S Ultra в Китае. Теперь новинка готова выйти на международные рынки. Цена составляет $779 / £659 / €769 за версию с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, и $869 / £769 / €869 с 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

Nubia Z70S Ultra оснащен большим основным датчиком камеры, 50 МП 1/1.3" OmniVision Light & Shadow Master 990, который, по словам производителя, обеспечивает «качество изображения, превосходящее стандарты одного дюйма. Камера использует объектив f/1.7 35 мм с оптической стабилизацией. Эта камера дополнена 64 МП сенсором с перископическим телеобъективом с 1/2" и 50 МП сенсором со сверхширокоугольным объективом с 1/2.88". Сверхширокоугольный объектив также имеет автофокусировку.

Для селфи предусмотрена 16 МП сенсор под дисплеем. Сам экран представляет собой 6,85-дюймовую OLED-матрицу разрешением 1216x2688 точек с частотой обновления 144 Гц. Аппаратная часть Z70S Ultra построена на Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, а аккумулятор емкостью 6600 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт.