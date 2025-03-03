Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее

03.03.2025, MForum.ru

Samsung анонсировала новаторскую OLED-панель, способную достигать поразительных 5000 нит пиковой яркости. Она может переопределить стандарты дисплеев для мобильных устройств, таких как смартфоны, умные часы и ноутбуки. Компания демонстрирует эту передовую панель на выставке MWC 2025 в Барселоне, Испания.

В новой OLED-панели используется технология On-Cell Film (OCF), инновация Samsung, которая устраняет необходимость в поляризаторе. По сообщениям, поляризаторы, традиционно используемые для блокировки окружающего света, снижают яркость OLED до 50%. Удалив поляризатор, Samsung добилась того, что дисплей не только ярче, но и энергоэффективнее.

Панель OCF II OLED может обеспечить 5000 нит пиковой яркости в окне 10% (10% площади экрана), что является значительным улучшением по сравнению с заявлениями конкурентов, которые часто измеряются при гораздо меньшем размере окна (1% или 5%) для достижения аналогичного уровня яркости. Для повседневного использования, например, просмотра фильмов, панель может достигать до 3000 нит, что выше показателей нынешнего флагмана Galaxy S25 Ultra.

Впрочем, дело не только в яркости. Повышение энергоэффективности важнее улучшения пиковой яркости, поскольку большинство устройств, использующих эти дисплеи, работают от батарей. Samsung утверждает, что эти уровни яркости достигаются с эффективностью в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущими панелями, то есть ту же яркость можно поддерживать всего при 63% энергопотребления. Это приводит к увеличению срока службы батареи, снижению тепловыделения и увеличению срока службы дисплея.

Устранение поляризатора также позволяет Samsung делать свои OLED-панели на 20% тоньше обычных конструкций.

Одним словом, разработка Samsung Display не просто очередное итеративные улучшение яркости и эффективности, это нечто большее. Китайские производители дисплеев, такие как BOE, внесли значительные улучшения и достигли значительного прогресса в технологиях и инновация Samsung заставит их еще больше сосредоточиться на собственных инновациях.