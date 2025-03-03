Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее

MForum.ru
03.03.2025,
Samsung анонсировала новаторскую OLED-панель, способную достигать поразительных 5000 нит пиковой яркости. Она может переопределить стандарты дисплеев для мобильных устройств, таких как смартфоны, умные часы и ноутбуки. Компания демонстрирует эту передовую панель на выставке MWC 2025 в Барселоне, Испания.
В новой OLED-панели используется технология On-Cell Film (OCF), инновация Samsung, которая устраняет необходимость в поляризаторе. По сообщениям, поляризаторы, традиционно используемые для блокировки окружающего света, снижают яркость OLED до 50%. Удалив поляризатор, Samsung добилась того, что дисплей не только ярче, но и энергоэффективнее.
Панель OCF II OLED может обеспечить 5000 нит пиковой яркости в окне 10% (10% площади экрана), что является значительным улучшением по сравнению с заявлениями конкурентов, которые часто измеряются при гораздо меньшем размере окна (1% или 5%) для достижения аналогичного уровня яркости. Для повседневного использования, например, просмотра фильмов, панель может достигать до 3000 нит, что выше показателей нынешнего флагмана Galaxy S25 Ultra.
Впрочем, дело не только в яркости. Повышение энергоэффективности важнее улучшения пиковой яркости, поскольку большинство устройств, использующих эти дисплеи, работают от батарей. Samsung утверждает, что эти уровни яркости достигаются с эффективностью в 1,5 раза выше по сравнению с предыдущими панелями, то есть ту же яркость можно поддерживать всего при 63% энергопотребления. Это приводит к увеличению срока службы батареи, снижению тепловыделения и увеличению срока службы дисплея.
Устранение поляризатора также позволяет Samsung делать свои OLED-панели на 20% тоньше обычных конструкций.
Одним словом, разработка Samsung Display не просто очередное итеративные улучшение яркости и эффективности, это нечто большее. Китайские производители дисплеев, такие как BOE, внесли значительные улучшения и достигли значительного прогресса в технологиях и инновация Samsung заставит их еще больше сосредоточиться на собственных инновациях.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В России могли бы выпускать в 5-10 раз больше отечественных смартфонов и планшетов / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Новая OLED-панель Samsung ярче и энергоффективнее / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: TCL представила смартфоны 60 R и 60 SE с экраном Nxtpaper 4.0 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15 Ultra представлен официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y39 5G официально представлен в Малайзии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 60 Ultra засветилась на новых рендерах / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 SE дебютирует с Dimensity 8400 Max и АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: Huawei Pocket 3 может получить экран с необычным соотношением сторон / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iQOO Neo11 Pro станет первым смартфоном с SoC Dimensity 9400+ / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экранах смартфонов Honor 400 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M06 и Galaxy M16 скоро выйдут с новым дизайном / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Oppo анонсирует невероятно тонкий складной смартфон Find N5 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 4G с АКБ 6500 мАч представлен в Бангладеш / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 5G представлен в Индии / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен iPhone 16e с чипом A18 и одинарной тыловой камерой / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: OnePlus Watch 3 дебютирует с отполированным внешним видом и обновленным АКБ / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Серию Nothing Phone (3a) представят 4 марта / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 готовится к анонсу / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об Oppo Find X8 Mini / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 дебютирует с аккумулятором емкостью 6000 мАч и знакомыми характеристиками / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Lava Prowatch X с AMOLED-экраном, рейтингом IP68 и 10 днями автономности / MForum.ru