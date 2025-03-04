Производство электроники: Российскую электронику подделывают все активнее

04.03.2025, MForum.ru

Тему обсуждает CNews. По сути, все сводится к нескольким тезисам:

1. Поскольку сформировался (растущий?) спрос на российскую электронную продукцию (как минимум, в сфере госзаказа), то ее начали подделывать, собирая маскирующийся под российские изделия фальсификат на "крупных китайских производствах". Заявляется, что его потребительские качества ниже, чем у оригинала.

2. Российским производителям это наносит ущерб, кто-то пытается бороться с контрафактом своими силами, кто-то обращается за помощью к правоохранителям, в суды и к регуляторам.

3. Регулятор может на ситуацию отреагировать. Наиболее вероятный сценарий - сделать добровольную маркировку обязательной. Причем вероятность этого сценария растет.

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теги: тренды электроника производство электроники

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