Производство электроники: Российскую электронику подделывают все активнее

MForum.ru
04.03.2025,
Тему обсуждает CNews. По сути, все сводится к нескольким тезисам:
1. Поскольку сформировался (растущий?) спрос на российскую электронную продукцию (как минимум, в сфере госзаказа), то ее начали подделывать, собирая маскирующийся под российские изделия фальсификат на "крупных китайских производствах". Заявляется, что его потребительские качества ниже, чем у оригинала.
2. Российским производителям это наносит ущерб, кто-то пытается бороться с контрафактом своими силами, кто-то обращается за помощью к правоохранителям, в суды и к регуляторам.
3. Регулятор может на ситуацию отреагировать. Наиболее вероятный сценарий - сделать добровольную маркировку обязательной. Причем вероятность этого сценария растет.
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теги: тренды электроника производство электроники
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