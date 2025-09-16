Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии

MForum.ru
Компания Vivo выпустила в Индии новые смартфоны серии Y: Y31 5G и Y31 Pro 5G. Vivo Y31 5G является преемницей прошлогодней модели Vivo Y29 и оснащена тем же 6,68-дюймовым IPS-дисплеем (HD +, 120 Гц) с яркостью 1000 нит и 8-мегапиксельной камерой для селфи.
Тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного и 0,08 Мп вспомогательного сенсоров. В качестве Vivo Y31 5G используется Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который заменяет процессор Dimensity 6300 примененный в Y29.
Vivo Y31 5G оснащен более емким аккумулятором (6500 мАч), который поддерживает зарядку мощностью 44 Вт. Другим новым дополнением является обновленная защита от проникновения IP68 / 69, которая заменяет класс защиты IP64 на Y29. Vivo Y31 5G работает под управлением Android 15 с OriginOS 15 поверх него. Конфигурации памяти включат в себя версии 4/128 ГБ и 6/128 ГБ.
Купить новинку можно в розово-красном и бриллиантово-зеленом цветах. Базовая комплектация 4/128 Гб стоит 14 999 индийских рупий (170 долларов), версия 6/128 ГБ - 16 499 индийских рупий (187 долларов).
Vivo Y31 Pro оснащен увеличенным дисплеем диагональю 6,72 дюйма, разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц при максимальной яркости 1050 нит. Он базируется на чипсете Dimensity 7300, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных.
Интересно, что Y31 Pro 5G имеет только класс защиты IP64, что гораздо скромнее, по сравнению с IP68/69 у Y31 5G. Тыловая камера представлена связкой основного 50 Мп сенсора с вспомогательным сенсором разрешением 2 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6500 мАч, мощность быстрой зарядки 44 Вт.
Vivo Y31 Pro 5G выпускается в цветах мокко-коричневый и мечтательный белый. Базовая комплектация на 8/128 ГБ стоит 18 999 индийских рупий (215 долларов), версия на 8/256 ГБ - 20 999 индийских рупий (238 долларов).
