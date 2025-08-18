MForum.ru
18.08.2025,
Компания Vivo официально представила G3 в качестве преемника G2, который появлялся в январе 2024 года.
Vivo G3 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720x1600 пикселей c частотой обновления 90 Гц.
Vivo G3 базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300, оснащен 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных.
Фоточасть включает в себя основную камеру разрешением 13 Мп (с не указанным вспомогательным сенсором) и 5 Мп фронтальную камеру.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.
Размеры Vivo G3 составляют 167,3 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 204 г. Смартфон оснащен боковым емкостным сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения.
В Китае Vivo G3 предлагается в черном цвете за 1499 юаней в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя и за 1999 юаней (278 долларов) в варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Информации о планах продаж вне Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Рынок смартфонов в Индии восстановился в 2q2025 после медленного роста в начале 2025 года / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru