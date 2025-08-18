Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае

18.08.2025, MForum.ru

Компания Vivo официально представила G3 в качестве преемника G2, который появлялся в январе 2024 года.

Vivo G3 оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720x1600 пикселей c частотой обновления 90 Гц.

Vivo G3 базируется на SoC MediaTek Dimensity 6300, оснащен 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ памяти для хранения данных.

Фоточасть включает в себя основную камеру разрешением 13 Мп (с не указанным вспомогательным сенсором) и 5 Мп фронтальную камеру.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт.

Размеры Vivo G3 составляют 167,3 x 76,95 x 8,19 мм, а вес - 204 г. Смартфон оснащен боковым емкостным сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку включения.

В Китае Vivo G3 предлагается в черном цвете за 1499 юаней в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя и за 1999 юаней (278 долларов) в варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя. Информации о планах продаж вне Китая пока нет.