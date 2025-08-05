Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально

05.08.2025, MForum.ru

После запуска Vivo Y400 4G на прошлой неделе, компания Vivo анонсировала 5G версию модели. В целом Y400 5G близка к модели 4G, но с некоторыми улучшениями, включая чипсет Snapdragon 4 Gen 2, 32-мегапиксельная селфи-камера и более высокая мощность зарядки - 90 Вт.

Остальные технические характеристики являются общими для двух версий модели Y400. В активе устройств 6,67-дюймовый AMOLED- дисплей (FHD + 120 Гц) с максимальной яркостью 1800 нит, защита от проникновения влаги по стандарту IP68 / 69 и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Причем, похоже, что в модели 5G используется литий-ионный (Li-Ion) элемент вместо кремний-углеродного (Si/C), который применен в модели 4G.

Y400 работает под управлением операционной системы Funtouch OS 15 на базе Android 15 и предлагается в двух вариантах памяти: 128 ГБ и 256 ГБ. Также он оснащен 50-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины на задней панели.

Vivo Y400 5G доступен в белом Glam White и оливково-зеленом Olive Green. Версия на 8/128 ГБ будет стоить 21 999 индийских рупий (250 долларов), а модель на 8/256 ГБ - 23 999 индийских рупий (273 доллара). Продажи в Индии стартуют 7 августа в интернет-магазине vivo и розничных сетях-партнерах.