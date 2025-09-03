Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально

MForum.ru
03.09.2025,
Y-серия от Vivo, являющаяся на китайском рынке бестселлером, пополнилась моделью Y500. Новинка оснащена аккумулятором большой емкости - 8200 мАч, защищена от влаги и пыли по классу IP68 / IP69, а ее основой стал Dimensity 7300.
Производитель утверждает, что Y500 превосходит предыдущие модели по долговечности. Устройство способно выдерживать погружение в воду на глубину 1,5 метра более чем на 24 часа, а также струи воды под давлением и температурой до 80°C. Аппарат оснащен системой амортизации при падении на 360 градусов от vivo с внутренними амортизаторами и стеклом Diamond Shield для защиты 6,77-дюймового AMOLED-дисплея (разрешение FHD+, частота обновления 120 Гц).
Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8200 мАч обеспечивает плотность энергии 847 Вт*ч/л. По данным Vivo, емкости АКБ хватит для 18,4 часов непрерывного использования. Y500 также оснащен проводной зарядкой мощностью 90 Вт, которая обеспечивает 24-уровневую защиту от высокого тока, напряжения и температуры устройства.
Фоточасть Y500 включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1.8 и 2-мегапиксельную вспомогательную камеру для определения глубины сцены. В вырезе экрана находится 8-мегапиксельная фронтальная камера.
Программная часть основана на OriginOS 5 на базе Android 15. Vivo Y500 выпускается в синем (Glacier Blue), пурпурном (Dragon Crystal Powder) и черном цветах. Стоимость версии 8/128 ГБ составляет 1399 юаней (196 долларов), топовой версии 12/512 ГБ - 1999 юаней (280 долларов). Старт продаж в Китае запланирован на 5 сентября. Данных о международном релизе пока нет.
