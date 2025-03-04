Производство электроники: Отечественные производители электроники нарастили штат, несмотря на дефицит кадров

MForum.ru
04.03.2025,
В среднем количество сотрудников компании за 2024 год выросло на 13%, причем нанимали, прежде всего, инженеров. Такие данные представляет АНО ВТ, собравшая их в ходе опроса участников консорциума, об этом пишут Ведомости.
Более того, некоторые компании нарастили штат на 30%, это демонстрирует оптимизм в отношении перспектив роста портфеля заказов этих компаний.
Кто и насколько вырос, примеры
В ГК Элемент за год численность инженеров в 2024 году выросла на 9%, их доля – 42% от штата в 9500 человек. Компания расширяет штат под реализацию таких приоритетных проектов, как создание оборудования и технологических установок для производства микроэлектроники, разработка силовой электроники, телеком-оборудование, робототехника, АСУ, проекты точной механики.
В 2024 году Рикор нарастил число сотрудников на 15% до 1200 человек, в основном, за счет персонала, необходимого для производства компьютеров и серверов.
Гравитон вырос до 1000 человек. Основной рост пришелся на отдел R&D, число специалистов которого увеличилось втрое и теперь составляет более 150 человек. Это было необходимо, чтобы нарастить модельный ряд, усилить разработку модулей для вычислительной техники и активнее разрабатывать ПО.
РДВ технолоджи – в 2025 году компания выросла в 2 раза, до 200 человек. Из них более 20% приходится на инженеров (+6% за год).
Чем был обеспечен рост
Найти квалифицированных специалистов на рынке сложно, поэтому в ход шли все приемы – переманивание специалистов из других компаний, стажировки для студентов, предложения гибких форматов работы (что позволяет некоторым специалистам работать более, чем на одну компанию).
Конечно, не обошлось и без роста средних зарплат. В ГК Элемент они выросли за год на 20% - до 126 тыс., в РДВ – на 18%, в Рикор – на 25%. Программисты по-прежнему получают более, чем в 2-2.5 раза большие зарплаты (от 240 до 320 тыс), чем электронщики, но зарплаты электронщиков в 2024 году росли быстрее, достигнув 90-115 тыс рублей в городах.
В целом в 2024 году рост средней зарплаты для разработчиков составил 27% (сравните с ростом вашей зарплаты), для производственников – 20%.
Прогноз на 2025 год
Отечественные производители электроники и компьютерной техники продолжат расширять штат в среднем на 8%. 30% опрошенных планируют рост кадров на 20% и более.
Есть и будет переток кадров из производства электроники в IT, но есть и встречный процесс.
Для привлечения персонала в 2025 году будут использоваться различные методы – вслух кадровики и руководители говорят прежде всего о необходимости увеличения программ высшего и среднего профессионального обучения, роста количества бюджетных мест, производственных практиках и хороших соцпакетах. Но, конечно, не обойтись будет и без дальнейшего повышения заработной платы.
Риски
Оптимизм отрасли может быть изрядно омрачен массовым возвращением на российский рынок зарубежных компаний. В этом случае, пострадают прежде всего, работодатели, российские компании, тогда как «битва за персонал» станет еще более жаркой, т.к. зарубежные компании постараются формировать штат из качественных сотрудников, которым смогут предлагать более интересные условия компенсации, чем многие российские компании. Реализуются ли такие риски, это во многом зависит от тех процессов, которые мы сейчас наблюдаем, прежде всего, от сближения России и трамповских США.
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теги: тренды электроника производство электроники
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