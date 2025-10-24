Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае

MForum.ru
24.10.2025,
Компания Redmi официально анонсировала в Китае новую серию K90. Хотя основное внимание привлекла топовая модель K90 Pro Max, базовая версия K90 демонстрирует не менее впечатляющие характеристики, предлагая премиальные функции по доступной цене.
При стартовой цене около 360 долларов Redmi K90 предлагает аппаратную платформу, которая еще недавно была доступна лишь в устройствах вдвое дороже. Аппарат получил дисплей с разрешением 2K, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite и акустическую систему с настройкой от Bose.
Смартфон оснащен 6,59-дюймовым дисплеем TCL M10 разрешением 2K и технологией LTPO. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц, обладает пиковой яркостью 3500 нит и защитой от мерцания 2560 Гц. Также реализована поддержка стандартов HDR10+ и Dolby Vision.
В основе устройства — процессор Snapdragon 8 Elite в сочетании с графикой Adreno 830, памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Для эффективного охлаждения используется система с площадью теплоотвода 5300 мм². Смартфон работает на обновленной HyperOS 3 на базе Android 16.
Основная тройная камера включает 50 МП основной сенсор Light Hunter 800 с оптической стабилизацией, 8 МП ультраширокоугольный модуль и 50 МП перископный телеобъектив с 2.5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила сенсор разрешением 20 МП.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7100 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт. Среди дополнительных особенностей — защита по стандарту IP68/IP69, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, Wi-Fi 7 и стереодинамики с настройкой от Bose.
Redmi K90 доступен в четырех цветах: Light Purple, Aqua Blue, Black и White. Стартовая цена составляет 2599 юаней за версию 12/256 ГБ, тогда как топовая комплектация 16/1024 ГБ обойдется в 3999 юаней. Глобальный релиз устройства пока не анонсирован — на данный момент смартфон доступен исключительно на китайском рынке.
© Антон Печеровый,
