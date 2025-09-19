Анонсы: Redmi 15C 5G появился в некоторых странах ЕС

19.09.2025, MForum.ru

Ранее в Польше дебютировал Redmi 15C 4G. Теперь в этой стране появилась версия устройства с поддержкой 5G. Причем, не только в Польше – новинка замечена во Франции, Испании и Венгрии.

Главным отличием от 4G-версии стал чипсет. Helio G81 Ultra уступает место Dimensity 6300. Конечно, это бюджетный, но гораздо более современный чипсет (6 нм против 12 нм) с новыми процессорными ядрами (2x Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц и 6x A55 с частотой 2,0 ГГц) и графическим процессором (Mali-G57 MC2).

Redmi 15C 5G доступен в двух конфигурациях: 4/128 ГБ и 4/256 ГБ. Оперативная память формата LPDDR4X, накопитель eMMC 5.1. Для удобства расширения памяти предусмотрен специальный слот microSD.

Модель 5G немного тяжелее – 211 г (по сравнению с 205 г у 4G-версии) и крупнее в целом - 173,2 х 81,0 х 8,2 мм против 171,6 х 79,5 х 8,0 мм. И это несмотря на тот же размер экрана (6,9-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p+, частота обновления 120 Гц) и тот же аккумулятор (емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт). Зарядное устройство по традиции в комплект поставки не входит. Телефон получил класс защиты IP64 (защита от пыли и брызг).

На задней панели Redmi 15C 5G установлена 50-мегапиксельная камера с объективом f / 1.8 и возможностью записи видео с разрешением 1080p при 30 кадрах в секунду, а спереди - 8-мегапиксельная камера с объективом f / 2.0 и такой же возможностью записи видео. Фронтальная камера расположена в каплевидной выемке.

Redmi 15C 5G оснащен 3,5-мм разъемом для наушников и FM-радио. Он поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и глобальное позиционирование (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou), в некоторых регионах присутствует поддержка NFC. На боковой панели телефона есть сканер отпечатков пальцев.

Redmi 15C 5G представлен в цветах Midnight Black, Dusk Purple и Mint Green. Цена новинки зависит от страны, но в среднем это 130…150 евро за версию 4/128 Гб.