Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально

22.08.2025, MForum.ru

Redmi Note 15 официально представлен в Китае. Относительно предшественника, в лице Note 14 5G, он получил батарею большего размера, более яркий дисплей и ряд других улучшений.

Redmi Note 15 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,77 дюйма разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Основа аппаратной части Redmi Note 15 - SoC Snapdragon 6 Gen 3. Доступные конфигурации памяти оперативной и встроенной памяти: 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Тип встроенной памяти – UFS 2.2, оперативной – LPDDR4X. В программной части Note 15 работает под управлением HyperOS 2 на базе Android-15 «из коробки».

На задней панели Redmi Note 15 установлена двойная камера, включающая основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 400 с диафрагмой f/1.8 и вспомогательный сенсор разрешением 2 Мп для определения глубины сцены. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

За автономность Redmi Note 15 отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Также отметим степень защиты IP66, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, инфракрасный порт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC.

Redmi Note 15 доступен в цветах Midnight Black, Sky Blue и Star White. В настоящее время Redmi Note 15 5G можно приобрести в официальном интернет-магазине Xiaomi в Китае.

Стоимость варианта с 6 ГБ/128 ГБ составляет 999 юаней (140 долларов), в то время как модель с 8 ГБ/128 ГБ обойдется вам в 1099 юаней (155 долларов). Redmi Note 15 с объемом памяти 8 ГБ / 256 ГБ стоит 1299 юаней (180 долларов), а топовая модель с объемом памяти 12 ГБ / 256 ГБ обойдется в 1499 юаней (210 долларов).