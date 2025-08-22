Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально

MForum.ru
22.08.2025,
Redmi Note 15 официально представлен в Китае. Относительно предшественника, в лице Note 14 5G, он получил батарею большего размера, более яркий дисплей и ряд других улучшений.
Redmi Note 15 оснащен OLED-дисплеем диагональю 6,77 дюйма разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3200 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.
Основа аппаратной части Redmi Note 15 - SoC Snapdragon 6 Gen 3. Доступные конфигурации памяти оперативной и встроенной памяти: 6 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ. Тип встроенной памяти – UFS 2.2, оперативной – LPDDR4X. В программной части Note 15 работает под управлением HyperOS 2 на базе Android-15 «из коробки».
На задней панели Redmi Note 15 установлена двойная камера, включающая основной 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 400 с диафрагмой f/1.8 и вспомогательный сенсор разрешением 2 Мп для определения глубины сцены. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 8-мегапиксельной фронтальной камерой.
За автономность Redmi Note 15 отвечает аккумулятор емкостью 5800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Также отметим степень защиты IP66, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, инфракрасный порт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и NFC.
Redmi Note 15 доступен в цветах Midnight Black, Sky Blue и Star White. В настоящее время Redmi Note 15 5G можно приобрести в официальном интернет-магазине Xiaomi в Китае.
Стоимость варианта с 6 ГБ/128 ГБ составляет 999 юаней (140 долларов), в то время как модель с 8 ГБ/128 ГБ обойдется вам в 1099 юаней (155 долларов). Redmi Note 15 с объемом памяти 8 ГБ / 256 ГБ стоит 1299 юаней (180 долларов), а топовая модель с объемом памяти 12 ГБ / 256 ГБ обойдется в 1499 юаней (210 долларов).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru
22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 15 со Snapdragon 6 Gen 3 и АКБ 5800 мАч представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 10 000 мАч / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Lava Play Ultra – первый игровой смартфон от Lava / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru