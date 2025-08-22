Анонсы:Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+ представлены официально

22.08.2025, MForum.ru

Серия Redmi Note 15 официально представлена в Китае, модели Pro получили ряд важных улучшений, включая дисплей, чипсет и емкость аккумулятора.

Note 15 Pro и Note 15 Pro+ получили одинаковые 6,83-дюймовые AMOLED-дисплеи разрешением 1280 x 2772 пикселей с частотой обновления 120 Гц и максимальной локальной яркостью 3200 нит. Панель обеспечивает 12-битную глубину цветопередачи и защищена стеклом Dragon Crystal от Xiaomi.

Note 15 Pro + - это первый телефон, оснащенный новейшим чипом Snapdragon 7s Gen 4 от Qualcomm, который заменяет 7s Gen 3, представленный в прошлогодней модели. Новый чип обеспечивает 7%-ное улучшение работы процессора и графического процессора GPU, а для его охлаждения используется испарительная камер объемом 5200 мм2. Также появилась версия Note 15 Pro + Satellite Messaging Edition, которая является первым подобным устройство в портфолио Redmi.

Note 15 Pro базируется на MediaTek Dimensity 7400 Ultra SoC, которая является разогнанной версией Dimensity 7300, установленной в Note 14 Pro.

Обе модели Note 15 Pro оснащены аккумуляторами емкостью 7000 мАч, что выше, чем у их предшественников, где были использованы АКБ емкостью 5500 и 6200 мАч, соответственно. Note 15 Pro+ заряжается по проводу с мощностью до 90 Вт, в то время как у 15 Pro максимальная мощность зарядки составляет 45 Вт. Также поддерживается обратная проводная зарядка мощностью 22,5 Вт.

В обоих телефонах используются те же настройки камеры, что и у их предшественников. Note 15 Pro+ оснащен основным модулем 50 Мп (OV Light Hunter 800), портретным объективом 50 Мп (60 мм) с 2,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом 8 Мп. Note 15 Pro оснащен основной камерой 50 Мп (LYT-600) и 8 Мп сверхширокоугольной камерой.

Note 15 Pro и Pro + получили защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69K. Программная часть – Xiaomi HyperOS 2 поверх Android 15. Обе новинки представлены в 4 цветах: Midnight Purple Black (темно-черном) , Cedar White (кедрово-белом), Sky Blue (небесно-голубом) и Smoky Purple (дымчато-фиолетовом).

Цена Note 15 Pro начинается с 1499 юаней (208 долларов) в комплектации 8/256 ГБ и достигает 1899 юаней (264 доллара) в комплектации 12/512 ГБ.

Цена Note 15 Pro+ начинается с 1 999 юаней (278 долларов) за комплектацию 12/256 ГБ и увеличивается до 2 399 юаней (334 доллара) за версию 16/512 ГБ. Спутниковое издание (16/512 ГБ) будет стоить 2499 юаней (348 долларов).