Слухи: Vivo V60 Lite 4G готовится к анонсу

19.09.2025, MForum.ru

Компания Vivo выпустила V60 в прошлом месяце, в настоящее время она работает еще над двумя представителями семейства: V60e и V60 Lite 4G. Причем, последняя новинка будет устройством для глобального рынка.

Vivo V60 Lite 4G станет преемником V50 Lite 4G, который был выпущен в марте. Смартфон оснащен 6,77-дюймовым AMOLED –дисплеем разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон экрана и корпуса 94,2%. Новинка базируется на SoC Snapdragon 685 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти UFS 2.2.

На задней панели Vivo V60 Lite 4G будет установлена 50-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX882 и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Для селфи предназначена 32-мегапиксельнуа камера.

За автономность Vivo V60 Lite 4G будет отвечать аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Из коробки он будет работать под управлением Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 (хотя Android 16 уже вышла в июне).

V60 Lite 4G также будет оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев, двумя динамиками, защищен от пыли и брызг по стандарту IP65, а его толщина составит 7,59 мм. Новинка будет предлагаться в черном и синем цветах. Информации о дате анонса пока нет, а судя по утечке основным обновлением станет добавление сверхширокоугольной камеры.